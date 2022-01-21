/674021/إصابة-منذر-الكبير-ومدرب-الحراس-للمنتخب-التونسي-بفيروس-كورونا

أكدت شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضي، على إصابة منذر الكبير، المدير الفني للمنتخب التونسي، بفيروس كورونا، ومدرب الحراس لنسور قرطاجة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكشفت شبكة قنوات بي إن سبورت عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "عاجل.. إصابة مدرب المنتخب التونسي منذر الكبير بفيروس كورونا إضافة إلى مدرب الحراس شادلي مبروكي والطبيب سهيل الشملي".

وأضافت: "الثلاثة تخلفوا عن رحلة الوفد التونسي إلى جاروا التي ستستضيف مباراتهم أمام نيجيريا".

وتأهل منتخب تونس بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، بينما صعدت نيجيريا متصدرة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط.

جامبيا تفوز على تونس في الوقت القاتل

حقق منتخب جامبيا الفوز على نظيره تونس بنتيجة 1/0 ، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وظهر المنتخب التونسي بشكل جيد خلال مجريات الشوط وأضاعوا أكثر من فرصة، في ظل تألق واضح لحرس منتخب جامبيا.

وأحتسبت ركلة جزاء لمنتخب تونس في الدقيقة 45 وأهدرها سيف الدين الجزيري، في استكمال لتألق حارس جامبيا.

وفي شوط المباراة الثاني حاولت تونس أن تعدل النتيجة، وتسجل هدف الفوز، عن طريق عدة محاولات، ولكن نجح المنتخب الجامبي أن يحافظ على نظافة مرماه.

جامبيا تسرق المباراة من تونس

وفي الدقيقة الأخيرة أحرزت جامبيا هدف قاتل أعطى لهم فوز غالي، عن طريق أبلي جالو بتصويبة صاروخية على يساتر حارس تونس.

وبتلك النتائج تصدر منتخب مالي المجموعة برصيد 7 نقاط، وخلفه جامبيا بنفس عدد الرصيد وتأهلاً معاً، كما صعدت تونس كأحسن ثالث، وجائت جزر القمر رابعاً بدون نقاط.

تشكيل تونس أمام جامبيا:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد.

الدفاع: علي العابدي - بلال العيفة - منتصر طالبي - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: عيسى العيدوني - إلياس السخيري - أنيس بن سليمان.

الهجوم: حمزة رفعية -سيف الدين الجزيري - سيف الدين الخاوي.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

فاروق بن مصطفى، علي الجمل، محمد دراجر، أسامة الحدادي، حنبعل المجبري، يوسف المساكني، عمر رقيق.