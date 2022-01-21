مصدر لـ دوت الخليج:«عادل إمام عايش وبيتضايق من شائعة وفاته كل شوية»

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تداول عدد من رواد السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، نبأ وفاة الزعيم عادل إمام، الأمر الذي اهتز له الوسط الفني وأحدث ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

دوت الخليج يكشف حقيقة وفاة الزعيم عادل إمام.

عادل إمام بصحة جيدة

وعلم موقع «دوت الخليج» من مصادره الخاصة أن الزعيم بحالة صحية جيدة ويمكث بمنزله، وشدد المصدر على أن شائعة وفاته المتكررة أصبحت تزعجه للغاية.

حقيقة مشاركة عادل إمام لنجله في عمل جديد

ونفى المصدر مشاركة الفنان عادل إمام في بطولة فيلم نجله النجم «محمد إمام»، كما أنه أكده على عدم تعاقده على أي عمل جديد، حيث أن هذا الأمر أيضًا لم يخلو من القيل والقال.

آخر أعمال عادل إمام الدرامية

وكانت أخر الأعمال التى قدمها الزعيم عادل إمام هو مسلسل «فالنتينو»، الذي شارك به العام الماضي، بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، طارق الإبياري، هادي الجيار، داليا البحيري، سمير صبري، سليمان عيد، ومحمد كيلاني، فضلًا عن عدد أخر من الفنانين، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام.

السيرة الذاتية لعادل إمام

عادل إمام، ولد في قرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية في مصر، وتخرج من كلية الزراعة بجامعة القاهرة.

والد الزعيم كان يعمل في مصلحة السجون "شاويش" حتى خرج من الخدمة برتبة رقيب أول.

ويعد الزعيم عادل إمام أكبر أخواته، حيث لديه شقيقة هي إيمان التي تزوجت من الفنان مصطفى متولي، كما إن إمام لديه أخ أصغر منه وقد عمل في مجال الإنتاج.

بدأ حياته الفنية على مسرح الجامعة ومنها إلى عمل السينما، وكانت بدايته عام 1962 بأدوار صغيرة.

سيرة الزعيم الفنية

قام الزعيم ببطولة العديد من الأفلام التي حققت أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية، بالثمانينيات والتسعينيات، كانت أفلامه الأعلى دخلاً في السينما مما جعله متفوقاً عن بقية فناني جيله.

بدأت شهرته في منتصف سبعينات القرن العشرين، وذلك من خلال أدواره الكوميدية الممزوجة بالطابع السياسي، وأدى أكثر من مائة فيلم، مثل "البحث عن فضيحة" مع كل من الفنانين ميرفت أمين وسمير صبري، "عنتر شايل سيفه" مع نورا.