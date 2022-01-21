/674023/الأهلي-يتأخر-في-نتيجة-الشوط-الأول-أمام-المقاولون-بكأس-الرابطة

انتهت أحداث الشوط الأول بين النادي الأهلي، والمقاولون العرب، بنتيجة هدف دون رد، للاخير، في لقاء يجمع بينهما في بطولة كأس الرابطة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تعرض محمد محمود لاعب خط الوسط في النادي الأهلي، للإصابة أثناء أحداث المباراة، في الدقيقة الـ 21، وخروجة من المباراة، ودخول أحمد أشرف أحمد.

وجاء من بعده خروج حسام حسن، في الدقيقة الـ 31 من عمر المباراة، بعد تعرضة للإصابة في اللقاء، ودخول أحمد سيد غريب بديل له في المباراة.

سجل المقاولون العرب الهدف الوحيد والأول في المباراة في الدقيقة الـ 38 من عمر اللقاء، عن طريق محمد حمدي زكي، من خلال ركلة جزاء.

تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

كالتالي : مصطفى شوبير وكريم فؤاد ومحمد مغربي ومحمد أشرف وزياد طارق ومحمد أحمد شرقية وعبدالرحمن نجاح مانو وعمار حمدي ومحمد محمود وحسام حسن ومحمد فخري.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من : رأفت خليل وعبدالجواد عبدالرحمن ويوسف شريف محمد ومحمد ياسر وصالح نصر واحمد سيد عبدالنبي وأحمد أشرف وحمزة علاء وأحمد سيد غريب.

تشكيل المقاولون امام الأهلي

كالتالي: حسن شاهين، باسم علي، محمد سمير، أحمد الكوهيـ أحمد عبد العزيز، أحمد عادل، أحمد كابوريا، عبد الله ياسين، محمد حمدي زكي، لويس إدوارد، أمادو نياص.

وعلى دكة البدلاء: أحمد عربي، حسن الشامي، أمير عابد، محمد مجلي، كريم مصطفى، أحمد داوودا، فضل أباظة، محمد هاني تريكة.

ويلتقي الأهلي مع فريق المقاولون العرب في الخامسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأهلي وي السلام، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة لمسابقة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

البحث عن الفوز الأول للأهلي

يدخل النادي الأهلي مباراة اليوم امام المقاولون العرب، بكل قوة في محاولة تحقيق الفوز وإقتناص أول ثلاث نقاط كاملة له في بطولة كأس الرابطة، بعد التعادل في المباراتين السابقتين.

يبحث الجنوب إفريقي بيستو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي، عن أول انتصار للمارد في بطولة كأس الرابطة امام المقاولون، في ظل تواجد العديد من الأسماء الجديدة على الكرة المصرية الممتازة.

قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف

خط الدفاع: كريم فؤاد، محمد مغربي، محمد شرقية، محمد أشرف، أحمد عبد النبي، عبد الجواد أحمد

خط الوسط: محمد محمود، عبد الرحمن مانو، أحمد أشرف، محمد فخري، عمار حمدي، رأفت خليل، صالح نصر، زياد طارق

خط الهجوم: ميدو نبيل، مصطفى أبو الخير، حسام حسن، يوسف شريف، أحمد سيد غريب، محمد ياسر