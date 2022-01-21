/674026/بعد-الهجوم-الشرس-عليه-تعرف-على-قصة-فيلم-أصحاب-ولا-أعز

تعرض فيلم «أصحاب ولا أعز» بطولة النجمة منى زكي والفنان إياد نصار لحملة هجوم شرسة من قبل الجمهور المصري بالأخص فور طرحه على منصة «Netflix» الأصلية، وذلك لاحتوائه على أفكار وإيحاءات جنسية أبرزها الشذوذ الجنسي.

وفي هذا الصدد، يرصد موقع دوت الخليج الإطار الذي يدور حوله أحداث فيلم «أصحاب ولا أعز».

قصة فيلم «أصحاب ولا أعز»

ينتمي فيلم «أصحاب ولا أعز» لدراما المكان الواحد، وتدور أحداثه حول مجموعة أصحاب منذ ٢٠ سنة يجتمعوا ليلة خسوف القمر وظهور الجانب المظلم منه رفقة زوجاتهم ويخوضوا لعبة مفادها من يرن هاتفه أو يصل له رسالة تقرأ على الملأ ويتم وضعه على خاصية «مكبر الصوت».

ومن هنا تبدأ العلاقات الحقيقية في الظهور لينكشف الستر عن كل منهم، وعن علاقاتهم ببعض كأصدقاء وكأزواج وزوجات، فنجد الخيانة والشذوذ الجنسي، فضلًا عن الكذب والخداع.

أبطال فيلم «أصحاب ولا أعز»

فيلم «أصحاب ولا أعز» يقوم ببطولته كلا من منى زكي، الفنان الأردني إياد نصار، والفنانين جورج خبّاز، عادل كرم، فؤاد يمين، دياموند أبو عبود. وهو من إخراج وسام سميرة وهو أول تجربة إخراج سينمائية له.

من جانبه، وقعت الفنانة منى زكي في الساعات القليلة الماضية، ضحية الانتقادات اللاذعة والاتهامات المختلفة والمهينة من قبل الجمهور، وذلك بعد الساعات الأولى من طرح فيلم «أصحاب ولا أعز».

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم الشديد وصدمتهم من الفنانة منى زكي في هذه الفيلم، بعد تلفظ بألفاظ وصفها الجمهور بـ«الإباحية» وتخليها عن ملابسها الداخلية بأحد المشاهد، خاصة وأن الجمهور عرف عنها الابتعاد عن الأدوار الجريئة التي لا تتناسب مع العادات والتقاليد السائدة بالمجتمع الشرقي.

انتقادات لاذعة لمنى زكي بعد طرح فيلم «أصحاب ولا أعز»

وجاءت بعض تعليقات الجمهور عليها، على النحو الآتي: «الفيلم مش حلو، ولا يراعي ثقافتنا وعاداتنا، أنا إسف بس فيلم سيء جدًا، فيلم غير ثقافتنا ومش عارف عايز توصلونا لفين، غير لائق بيكي وبمجتمعنا أول ماحبلكيش عمل».

وعلق الآخر: "فيلم مقزز ومقرف.. مش عارف عايزين تروحوا بينا على فين".