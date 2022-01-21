جمال مبارك يظهر بعزاء نجل نائب الشيوخ عبد المنعم سعيد..ورموز سياسية وبرلمانية وحكومية يتوافدون"صور"

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شهدت مراسم عزاء نجل النائب عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، بمسجد حسن الشربلتى بالتجمع، مشاركة نجل الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، جمال مبارك، ورئيس النادى الأهلى السابق حسن حمدى، ود.منير فخرى عبد النور، وزير السياحة والتجارة السابق، وذلك مع انطلاق مراسم العزاء والمستمر لما بعد صلاة العشاء.

دوت الخليج وكان شادي، قد وافته المنية الثلاثاء الماضي إثر أزمة قلبية مفاجئة. وجرى تشييع الجثمان ظهر أول أمس الأربعاء من مسجد فاطمة الشربتلي، بمنطقة التجمع الخامس، وسط مشاركة كبيرة من رموز العمل البرلمانى والسياسى بعدما بعث كل من رئيسا مجلس النواب والشيوخ له ببرقيات عزاء وأيضا شيخ الأزهر الشريف. جمال مبارك يظهر بعزاء نجل نائب الشيوخ عبد المنعم سعيد..ورموز سياسية وبرلمانية وحكومية يتوافدون ويواصل مجلس النواب يوم الأحد المقبل مناقشة عدد من التشريعات التى تدعم الملف السياحى، بجانب الانتقال للعاصمة الإدارية، حيث مشروع قانون بضمان وزير المالية لشركة السوبر جيت فى قرض بـ800 مليون جنيه، للمشاركة فى تنفيذ مشروع النقل الداخلى بالعاصمة الإدارية، وأيضا مشروع قانون بشأن صندوق السياحة والآثار ، وأيضا مشروع قانون المنشأت الفندقية والسياحية.

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