غدا.. بدء إعادة تأهيل مسجد علم الدين الرباط بأسيوط

جدة - نرمين السيد - وتفقدت اللجنة جميع الأماكن التى تضررت من الحريق، وتمثلت فى السقف الخشبى لصحن المسجد، ومنبر المسجد، وسجاد المسجد، وشبابيك وأبواب المسجد، والتكييفات والمراوح والأسلاك الكهربائية، وأجزاء من واجهات المسجد.
وتقدم أحد أهل الفضل من أبناء المحافظة لإعادة تأهيل المسجد وبدء العمل غدا، تحت إشراف الوزارة، وهو ما رحبت به الوزارة موجهة الشكر للمتبرع.
جاء ذلك بحضور الشيخ عاصم قبيصى مدير مديرية أوقاف أسيوط، والمهندس مجدى أبو عيد مدير عام الإدارة العامة للشؤون الهندسية، والدكتور عيد خليفة مدير عام الإدارة العامة للدعوة والبر بمديرية أوقاف أسيوط ، والمهندسة وفاء كرم محمد مدير إدارة الصيانة ، والمهندسة إسراء عبد الناصر مسؤول الهندسة بمديرية أوقاف أسيوط.
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