غطاء ثلجى على تركيا ولبنان ..الأرصاد تحذر من انخفاض آخر لدرجات الحرارة بمصر

ونشرت الهيئة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، مساء اليوم، صورة حصل عليها أحد أقمار كوبرنيكوس فى 20 يناير الغطاء الثلجى فى تركيا ولبنان وسوريا.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية كشفت أمس، عن أسباب الليلة شديدة البرودة التى شهدتها البلاد، حيث سجلت درجة الحرارة الصغرى فى محطة أرصاد القاهرة 9 درجة ونقطة ندى 0 درجة ونسبة رطوبه منخفضة.
وقالت الأرصاد فى نشرتها اليومية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، إن جميع الأنحاء شهدت ليلة شديدة البرودة، وسجلت درجة الحرارة الصغرى فى محطة أرصاد القاهرة 9 درجة ونقطة ندى 0 درجة ونسبة رطوبة منخفضة وبالتالى إحساس أعلى ببرودة الطقس حيث كانت درجة الحرارة المحسوسة 7.
وأرجعت الهيئة أن أسباب البرودة هى سيطرة مرتفع جوى بقيم ضغطية مرتفعة على جنوب أوروبا، وبلاد الشام، وشمال إفريقيا، وتستمر هذه الأجواء على المنطقة لمدة أسبوع مقبل.
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