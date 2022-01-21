تخفيض اشتراك الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية فى المدينة الرياضية 50%

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الاتفاق مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على تخفيض قيمة اشتراك الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية فى المدينة الرياضية 50%، لتصبح 100 ألف جنيه بدلا من 200 ألف جنيه، ودفع المبلغ الأول بالتقسيط.





جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل التى عقدها الجهاز اليوم الجمعة، فى العين السخنة لعدد من الكوادر الصحفية والإعلامية بعنوان "الإصلاح الإدارى.. الرؤى والخطوات"، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. كما أشار رئيس الجهاز، إلى التنسيق مع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن نقل أبناء الموظفين المنتقلين إلى مدارس مناظرة فى نطاق سكنهم بالحى الحكومى بمدينة بدر. وفى سياق متصل، أوضح الدكتور صالح الشيخ، أن عدد الجهات المنتقلة للعاصمة يبلغ 117 جهة منهم 87 جهة منتقلة بالكامل، و30 جهة منتقلة بشكل جزئى أو تمثيل قيادات.

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