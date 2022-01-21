الأرصاد تكشف سبب الموجة الباردة وموعد انتهائها (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أن المواطنين عليهم ارتداء الملابس الثقيلة فى الشوارع والمنازل، متوقعا استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع على الأقل.
وأوضح أن شهر يناير أبرد شهور العام، ومع بداية شهر فبراير ستتحسن حالة الطقس، منوهًا بأن السبب وراء انخفاض درجات الحرارة الكتل الهوائية القادمة من جنوب شرق أوروبا وهى مناطق شديدة البرودة.
وأشار إلى أن منطقة سانت كاترين تصل فيها درجة الحرارة إلى تحت الصفر، وتتكون الثلوج على جبال سانت كاترين نتيجة انخفاض درجات الحرارة.
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