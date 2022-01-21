سكرتير المنتدى العالمى التاسع للمياه: نعتز بالدعم المصرى للدول الإفريقية

جدة - نرمين السيد - استقبل السكرتير التنفيذى للمنتدى العالمى التاسع للمياه Abdoulaye SENE، نهى خضر، سفيرة مصر فى داكار، وتباحث الطرفان حول سبل التعاون فى مجال تنظيم منتدى المياه الدولى التاسع فى داكار المُقرر أن ينعقد خلال الفترة من 21 إلى 26 مارس 2022، وذلك فى إطار الاتفاقية التى قام بتوقيعها وزير المياه والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطى ونظيره السنغالى خلال أسبوع القاهرة للمياه فى أكتوبر 2021.





كما تناول الطرفان الأبعاد المختلفة لموضوعات المياه من النواحى السياسية والاقتصادية وارتباطها بقضية تغير المناخ التى توليها مصر أهمية كُبرى، أخذا فى الاعتبار استضافتها للدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ. وقدمت السفيرة المصرية، خلال اللقاء التهنئة على استضافة السنغال لهذه الفعالية الهامة على صعيد التناول الدولى لموضوعات المياه، مؤكدةً على دعم مصر المستمر والمتواصل للدولة السنغالية فى جميع أوجه التطور الذى تشهده البلاد. ومن جانبه، أكد المسؤول السنغالى، اعتزاز بلاده بالدعم الذى تقدمه مصر للأشقاء الأفارقة، مشيدا بالعلاقات التاريخية التى تربط الشعبين، كما أكد على أن بلاده تعول على الاستفادة من الخبرات المصرية العريضة فى استضافة مختلف الفعاليات الدولية فى إطار الاعداد الجارى لتنظيم السنغال للمنتدى العالمى للمياه.

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