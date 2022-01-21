بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ70.. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

قررت وزارة الداخلية منح جميع النزلاء (زيارة إستثنائية واحدة) لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة الإحتفال بــ "عيد الشرطة الـ 70 "خلال الفترة من يوم 26/1/2022 حتى 24/2/2022 على ألا تُحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء .. مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية وقواعد التباعد الإجتماعى بين النزلاء والزائرين .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وحرصاً من وزارة ة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية وإتاحة الفرصة للقاء النزلاء بذويهم بمختلف المناسبات