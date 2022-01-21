شباب الأهلي الضائع.. المارد الأحمر يسقط في التعادل أمام المقاولون بكأس الرابطة

سقط فريق الأهلي، الذي يعتمد على الشباب بسبب بطولة أفريقيا، في فخ التعادل أمام المقاولون العرب بهدف لمثله خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ،الجمعة، على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة .

تقدم محمد حمدي زكي للمقاولون في الدقيقة 37 من ضربة جزاء وتعادل زياد طارق للأهلي في الدقيقة 55 ، وأهدر عمار حمدي ضربة جزاء للأهلي .

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الاهلي إلى 3 نقاط جمعهم من 3 تعادلات في 3 مباريات ويحتل الأحمر المركز الخامس في المجموعة الثانية ، كما أرتفع رصيد المقاولون العرب إلى 4 نقاط من 3 مباريات ويأتي في المركز الثاني .

بدأت لمباراة بأداء هادئ من جانب الأهلي والمقاولون العرب حيث إختفت الخطورة على مرمى الفريقين بسبب الحرص الشديد من الأحمر والذئاب ، وتدريجياً إرتفع "ريتم" المباراة من جانب الأهلي عن طريق حسام حسن ومحمد محمود وعمار حمدي.

وتعرض محمد فخري لاعب الأهلي لأصابة في الدقيقة التاسعة قبل أن يتلقى العلاج ويواصل اللعب وكاد فخري يسجل هدفاً للأهلي برأسية جيدة لكن حارس المقاولون حسن شاهين تصدّى للكرة وحّلها إلى ضربة ركنية.

في الدقيقة 21 خرج محمد محمود للإصابة ونزل أحمد أشرف بدلاً منه ، وحاول الفريقين زيارة الشباك، وتعرض حسام حسن مهاجم الاهلي للإصابة.

وأحتسب الحكم ضربة جزاء للمقاولون العرب في الدقيقة 36 بعدما قام محمد مغربي مدافع الأأهلي بعرقلة مامادو نياص لاعب المقاولون وسدد محمد حمدي زكي الكرة في شباك مصطفى شوبير حارس الأهلي مُعلناً تقدم المقاولون بهدف في الدقيقة 37.

حاول الاهلي تسجيل هدف التعادل كما حاول المقاولون تعزيز هدفه بتسجيل هدف ثانً لكن دون جدوى ونال محمد فخري بطاقة صفراء للخشونة ، بعدها ينتهي هذا الشوط بتقدم المقاولون بهدف نظيف.

وبدأ الأهلي الشوط الثاني بتغيير حيث شارك أحمد سيد عبد الغني بدلاً من كريم فؤاد ، ونال عبد الله ياسين لاعب المقاولون العرب للخشونة.

ضغط الأهلي بكل قوة عن طريق الأجناب ومن هجمة رائعة من ناحية الشمال بدأها محمد فخري الذي رفع كرة عرضية أودعها زياد طارق في شباك حسن شاهين حارس المقاولون مُسجلاً هدف التعادل في الدقيقة 55.

وطالب لاعبي الاهلي بإحتساب ركلة جزاء لصالحهم بعدما لمست الكرة "يد" محمد سمير لاعب المقاولون العرب في منطقة جزاء الأخير وبعد اللجوء إلى تقنية الفار في الدقيقة أعلن الحكم نادر قمر الدولة أحتساب ركلة جزاء للأهلي ،تصدى لها عمار حمدي لكن حارس المقاولون العرب تصدى لها.

بعد إهدار ركلة الجزاء نشط أداء المقاولون العرب وتصدى مصطفى شوبير لفرصة خطرة عن طريق أمادو نياص ، وخرج محمد فخري من الأهلي وشارك محمد ياسر فوزي بدلاً منه ،كما شارك رأفت خليل بدلاً من زياد طارق.

وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات هجومية من المقاولون العرب والأهلي بُغية إحراء هدف التقدم،والغى الحكم هدفاً سجله محمد ياسر فوزي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعدما لمست الكرة يد مهاجم الاهلي الشاب خلال دخول الكرة شباك المقاولون العرب بعدها حاول الفريقين التسجيل لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل 1/1.