/674030/التعادل-الإيجابي-يحسم-نتيجة-مباراة-الأهلي-والمقاولون-العرب-بكأس-الرابطة

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة النادي الأهلي، والمقاولون العرب، بهدف مقابل هدف، في لقاء يجمع بينهما في بطولة كأس الرابطة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تعرض محمد محمود لاعب خط الوسط في النادي الأهلي، للإصابة أثناء أحداث المباراة، في الدقيقة الـ 21، وخروجة من المباراة، ودخول أحمد أشرف أحمد.

وجاء من بعده خروج حسام حسن، في الدقيقة الـ 31 من عمر المباراة، بعد تعرضة للإصابة في اللقاء، ودخول أحمد سيد غريب بديل له في المباراة.

الأهلي يعود في المباراة

سجل المقاولون العرب الهدف الوحيد والأول في المباراة في الدقيقة الـ 38 من عمر اللقاء، عن طريق محمد حمدي زكي، من خلال ركلة جزاء.

وسجل النادي الاهلي هدف التعادل في المباراة، في الدقيقة الـ 55 من عمر اللقاء، عن طريق زياد طارق، من خلال كرة عرضية من محمد أشرف لاعب فريق الأهلي من جهة اليسار قابلها زياد طارق برأسية من داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت أعلى منتصف المرمى.

وأهدر النادي الأهلي ركلة جزاء في المباراة عن طريق عمار حمدي، بعد تسديدة ضعيفة في منتصف المرمى، والتي تمكن منها الحارس بكل سهولة.

تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

كالتالي : مصطفى شوبير وكريم فؤاد ومحمد مغربي ومحمد أشرف وزياد طارق ومحمد أحمد شرقية وعبدالرحمن نجاح مانو وعمار حمدي ومحمد محمود وحسام حسن ومحمد فخري.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من : رأفت خليل وعبدالجواد عبدالرحمن ويوسف شريف محمد ومحمد ياسر وصالح نصر واحمد سيد عبدالنبي وأحمد أشرف وحمزة علاء وأحمد سيد غريب.

تشكيل المقاولون امام الأهلي

كالتالي: حسن شاهين، باسم علي، محمد سمير، أحمد الكوهيـ أحمد عبد العزيز، أحمد عادل، أحمد كابوريا، عبد الله ياسين، محمد حمدي زكي، لويس إدوارد، أمادو نياص.

وعلى دكة البدلاء: أحمد عربي، حسن الشامي، أمير عابد، محمد مجلي، كريم مصطفى، أحمد داوودا، فضل أباظة، محمد هاني تريكة.

ويلتقي الأهلي مع فريق المقاولون العرب في الخامسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأهلي وي السلام، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة لمسابقة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.