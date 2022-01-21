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بالصور.. حسن حمدي يشارك في عزاء نجل الدكتور عبد المنعم سعيد

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توافد عدد من الشخصيات العامة والرسمية على عزاء نجل عضو مجلس الشيوخ والمفكر السياسي الدكتور عبدالمنعم سعيد، المهندس شادي عبد المنعم وذلك بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع.

دوت الخليج

  وحسب ما رصدته عدسة موقع دوت الخليج، كان ضمن الحضور في العزاء حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق، وفخري عبدالنور، وزير الصناعة الأسبق، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار.

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هذا وأعرب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن خالص  تعازيه للكاتب الصحفي الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة المصري اليوم، في وفاة نجله المهندس شادي عبدالمنعم سعيد.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، دعا فيه شيخ الأزهر، المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

تجدر الاشارة إلى أنه تم تشييع جنازة المهندس شادي، نجل عضو مجلس الشيوخ والمفكر السياسي الدكتور عبدالمنعم سعيد، الاربعاء الماضي، والذي وافته المنية أمس الثلاثاء إثر أزمة قلبية وذلك بعد صلاة الظهر من مسجد فاطمة الشربتلي، بمنطقة التجمع الخامس.

جاء ذلك بمشاركة كبير من  أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ورموز سياسية على أن يجرى عزاء الراحل، مساء غدًا الجمعة بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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