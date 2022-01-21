المبعوث النرويجى للسودان يلتقى بعدد من المسؤولين بالخارجية المصرية

جدة - نرمين السيد -

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، تم استعراض تطورات الأوضاع فى السودان مع التأكيد على موقف مصر الداعم للتحرك الأممى الجارى الساعى لتفعيل حوار بين مختلف الأطراف السودانية، كما تم التطرق للأوضاع فى جنوب السودان مع التأكيد على دعم مصر الكامل لتنفيذ جميع استحقاقات إتفاق السلام المنشط لإرساء الاستقرار فى جنوب السودان.

من جانبه، استعرض المبعوث النرويجى ما شهده المؤتمر الأخير لمجموعة أصدقاء السودان يوم 18 يناير الجارى من جهود لتعزيز الاستقرار فى السودان ولتجاوز الأزمة الراهنة.

وتضمنت كذلك لقاءات المبعوث النرويجى السفير إيهاب بدوى، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الدولية متعددة الأطراف والأمن الدولي، وتناول اللقاء الرئاسة النرويجية الحالية لمجلس الأمن، كما تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور إزاء الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى المبعوث النرويجى أيضا السفيرة سها جندى، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية، وتم تناول دور الإتحاد الإفريقى حيال الأوضاع الراهنة فى السودان.

والتقى المبعوث النرويجى أيضا السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وتم استعراض أنشطة الوكالة فى القارة الإفريقية وبحث إمكانية التعاون الثلاثى بين مصر والنرويج من ناحية مع كل من السودان وجنوب السودان من ناحية أخرى.