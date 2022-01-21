التضامن فى أسبوع.. تقرير يرصد جهود الوزارة «فيديو»

جدة - نرمين السيد - تستعرض وزارة التضامن الاجتماعى الانشطة والأحداث، التى قامت بها السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 15 إلى 21 يناير.





وتستعرض أبرزها فى التقرير التالى الذى نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى على موقع التواصل الاجتماعى" فيسبوك" من خلال مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة التى جاءت كالتالى: الأحد 16 يناير مشروع "2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية ينفذ 8،5 مليون زيارة منزلية للتوعية بتنظيم الأسرة و220 سيدة تتردد على عيادات "2 كفاية" بالجمعيات الأهلية الشريكة و168 ألف سيدة تستفيد من وسائل تنظيم الأسرة.

التضامن الاجتماعى تجرى عمليات فرز للمتقدمين فى مسابقة تشغيل 20 ألف رائدة مجتمعية، وبدء اجراء مقابلات شخصية لاختيار الأنسب.

التضامن تعقد اللقاء النوعى السنوى لمديرى إدارات الخدمة العامة على مستوى مديريات الجمهورية يهدف تطوير القدرات والمهارات اللازمة والمؤهلة لإرساء قواعد عمل جديدة.

وزارة التضامن الاجتماعى تعقد لقاء مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لمناقشة مشاركة المجتمع المدنى فى مبادرة إدارة 100 ألف وحدة سكنية مجهزة لإيجار الشباب فى إطار برنامج "سكن لكل المصريين" تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية. الاثنين 17 يناير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية يعقد لقاءا مع الخبراء والمتخصصين ويستعرض نتائج بحث "مشكلة الانتحار فى المجتمع المصرى" ويناقش أبعاده وآليات الوقاية منه. ... ويوصى بضرورة التعاون مع الإعلام لتقصى الجوانب المختلفة لعلاقة وسائل الإعلام بالانتحار، كما يوصى بتجريم التحريض والمساعدة على الانتحار والترويج للأفكار الانتحارية. صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة "عطاء" يعقد اجتماعا مع حملة الوثائق بالصندوق لمناقشة توفير مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لذوى الإعاقة وتحويلهم لقوى منتجة ومؤثرة بالمجتمع. ويوافق بالإجماع على تعيين وزارة الأوقاف الممثل القانونى لجماعة حملة الوثائق لصندوق عطاء الخيرى، بصفتها من أكبر حملة الوثائق فى صندوق عطاء. الثلاثاء 18 يناير التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، وزيرة التضامن الاجتماعى توجه بسرعة إنقاذ 3 مواطنين بلا مأوى بينهم طفل وآخر من ذوى الهمم بثلاث محافظات.

القباج تعلن انتهاء المشروع القومى « مودة» من تدريب أكثر من 54 ألف طالب وطالبة على مستوى 10 جامعات خلال الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021-2022.

تخريج 75 متعافى جديد من تعاطى المخدرات بفرع الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان بكلية طب جامعة المنصورة. الأربعاء 19 يناير مجلس الوزراء يوافق على مد مدة توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلى لمدة عام آخر.

وزيرة التضامن الاجتماعى تلتقى بالمدير التنفيذى لمؤسسة "فيس البلجيكية للأطفال" بهدف مناقشة إنشاء دار مركزى لاستقبال الأطفال حديثى الولادة من كريمى النسب وتخريجهم إلى أسر كافلة وبيوت آمنه بدلا من تحويلهم على مؤسسات رعاية اجتماعية.

القباج تجتمع مع خبراء من المجتمع المدنى بشأن إعداد خطة دعم وتنمية المجتمع المدنى فى عام 2022 الذى أعلنه السيد رئيس الجمهورية عاما للمجتمع المدنى.

إطلاق مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية بجامعة الأزهر فرع طنطا بهدف دعم الطلاب ذوى الإعاقة وبصفة خاصة الإعاقة البصرية بالتعاون مع جمعية الأورمان.

تسليم دفعة جديدة من المتعافين من إدمان المخدرات قروضا لإنشاء مشروعات بإجمالى 5 مليون و500 ألف جنيه. الخميس 20 يناير وزيرة التضامن الاجتماعى تلتقى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة "الإسكوا" لمناقشة الخطة الموحدة للحماية الاجتماعية فى مصر، وتوحيد قواعد بيانات الحاصلين على الدعم، وتكامل بيانات الأشخاص ذوى الإعاقة.

وتجتمع مع اللجنة القومية للمبادرة التربوية لدعم الآباء والأمهات المصريين نحو التربية الإيجابية وتنمية الأسرة "التربية.... مشاركة"، بهدف وضع منهجية وخطة عمل لدعم الوعى والسلوك الأسرى الصحيح فى التربية.

انتهاء معرض "ديارنا للأثاث المنزلى" بمحافظة المنيا وتصل أرباحه إلى حوالى 6،5 مليون جنيه مصرى.

غلق باب التقديم لمسابقة الأم المثالية لعام 2022.

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