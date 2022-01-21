الموعد وطريقة التقديم.. تفاصيل جديدة عن مسابقة المعلمين

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الجهاز حدد العجز فى المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بناء على البيانات التى وصلته من الوزارة، مشيدا بدعم القيادة السياسية ومجلس الوزراء لمعالجة هذه القضية وبالتنسيق بين وزارات التربية والتعليم والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز.





جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفى الذى عقده الجهاز على هامش ورشة العمل التى نظمها اليوم الجمعة، فى العين السخنة لعدد من الكوادر الصحفية والإعلامية بعنوان "الإصلاح الإدارى.. الرؤى والخطوات"، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وأوضح الدكتور صالح الشيخ أن التقديم فى مسابقة المعلمين أون لاين، عبر بوابة الوظائف الحكومية، دون الحاجة إلى الحضور لمقر الجهاز والتقديم يدويا، ومن المقرر أن تطرح المسابقة وفقا للمادة والمحافظة، لضمان أفضل استهداف لأماكن العجز. وبشأن موعد إعلان التقدم للمسابقة، قال الدكتور صالح الشيخ إنه سيتم الإعلان بمجرد الانتهاء من الإجراءات التحضيرية للمسابقة.

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