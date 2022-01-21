مبادرة القضاء على قوائم الانتظار تعمل بقوة.. 24 جراحة جديدة لمرضى الشبكية

جدة - نرمين السيد - أجرى معهد بحوث أمراض العيون، 24 عملية جراحية لمرضى الشبكية من قوائم الانتظار بنجاح، وهى حالات متقدمة وتحتاج مهارة خاصة باشتراك 20 أستاذا من خبراء الشبكية من معهد بحوث امراض العيون وجامعة القاهرة وعين شمس وأسيوط.





من جهته، قال الدكتور مصطفى صلاح القائم بأعمال رئيس معهد بحوث أمراض العيون، وأستاذ طب وجراحة العيون، إن المعهد يعد الأكبر فى مصر والشرق الأوسط، إذ يجرى الأبحاث المتعلقة بأمراض العيون.

وأضاف فى تصريحات إلى "دوت الخليج"، أن هناك مستشفى مجهزة تضم 8 غرف عمليات على أعلى مستوى لإجراء عمليات العيون المختلفة، لافتا إلى أن المعهد أطلق مبادرة للقضاء على قوائم الانتظار فى عمليات العيون، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار إلى أنه لأول مرة يتم إجراء عمليات وبث جراحى حى خلال مؤتمر العيون، بالاشتراك مع 24 من أساتذة الجامعات والمراكز المتخصصة، وجراحى الشبكية فى المعهد.

وفى سياق متصل، أكد الدكتور هشام على هاشم، أستاذ طب وجراحة العيون، نائب رئيس معهد بحوث أمراض العيون، أن المعهد يعد واحدا من أكبر مراكز جراحة العيون على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأضاف فى تصريحات لـ"دوت الخليج" أن معهد بحوث أمراض العيون يتعاون مع كل المراكز العلمية المتخصصة فى طب وجراحة العيون على مستوى العالم من خلال اتفاقيات وبروتوكولات تعاون، مشيرا إلى أن المعهد يحرص على عقد مؤتمرات دولية كل فترة للوقوف على أحدث ما وصل إليه العلم فى مجال طب العيون.

وأشار إلى أن المعهد نجح فى بث جراحات مباشرة من خلال 4 غرف عمليات بحضور أكبر جراحين لعمليات الشبكية.

وأعد معهد بحوث أمراض العيون مبادرة لإجراء 24 عملية لمرضى قوائم الانتظار، الذين يعانون من انفصال شبكى متقدم، وحالات مضاعفات مرضى السكر على شبكية العين، وحالات ثقوب بمركز الإبصار.