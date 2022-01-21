/674034/مصطفى-شوبير-حزين-بسبب-التعادل-أمام-المقاولون-العرب-والشناوي-يقدم-الدعم-لحراس-الأهلي-الشباب

أكد مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، أن شباب المارد الأحمر قدموا مباراة قوية أمام المقاولون العرب في كأس الرابطة المصرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتعادل الأهلي أمام المقاولون العرب بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الثالثة لكأس الرابطة المصرية.

وأضاف شوبير خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة الأهلي" "حزين للغاية لأننا خرجنا بنتيجة التعادل أمام المقاولون العرب وكان الأقرب لتحقيق الفوز بعد الأداء الجيد خلال لقاء اليوم".

كأس الرابطة المصرية

وتابع "لم نحصل على النتيجة المطلوبة وحزين للغاية بسبب ضياع نقطتين هامتين خلال المنافسة على الدور قبل النهائي لبطولة كأس الرابطة المصرية، ومن يعتقد أننا سعداء يجب أن يعرف أننا كنا نريد تحقيق الفوز وهو الأهم وهذا ما تربينا عليه داخل النادي الأهلي".

وأكمل "المقاولون العرب لم يهدد مرمى الأهلي سوى خلال ركلة الجزاء في نهاية الشوط الأول وفي الشوط الثاني قدمنا مباراة قوية للغاية وأضعنا ركلة جزاء وكنا الأقرب لتحقيق الفوز والقادم أفضل للفريق".

واختتم "محمد الشناوي يدعم اللاعبين بشكل مستمر ويتحدث معي يوميا من أجل أخذ النصائح منه قبل المباريات، وسعيد بثقة الجميع ويتحدث معي عن مميزات كل فريق قبل بداية كل مباراة".

التعادل الإيجابي يحسم نتيجة مباراة الأهلي والمقاولون العرب بكأس الرابطة

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة النادي الأهلي، والمقاولون العرب، بهدف مقابل هدف، في لقاء يجمع بينهما في بطولة كأس الرابطة.

تعرض محمد محمود لاعب خط الوسط في النادي الأهلي، للإصابة أثناء أحداث المباراة، في الدقيقة الـ 21، وخروجة من المباراة، ودخول أحمد أشرف أحمد.

وجاء من بعده خروج حسام حسن، في الدقيقة الـ 31 من عمر المباراة، بعد تعرضة للإصابة في اللقاء، ودخول أحمد سيد غريب بديل له في المباراة.

الأهلي يعود في المباراة

سجل المقاولون العرب الهدف الوحيد والأول في المباراة في الدقيقة الـ 38 من عمر اللقاء، عن طريق محمد حمدي زكي، من خلال ركلة جزاء.

وسجل النادي الاهلي هدف التعادل في المباراة، في الدقيقة الـ 55 من عمر اللقاء، عن طريق زياد طارق، من خلال كرة عرضية من محمد أشرف لاعب فريق الأهلي من جهة اليسار قابلها زياد طارق برأسية من داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت أعلى منتصف المرمى.