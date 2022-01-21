موسيماني رداً على تجديد تعاقده مع الأهلي: لم نصل إلى نقطة اتفاق.. والموضوع أخد وقت كبير

/674039/موسيماني-ردا-على-تجديد-تعاقده-مع-الأهلي-لم-نصل-إلى-نقطة-اتفاق-والموضوع-أخد-وقت-كبير

تحدث بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن أسباب تأخير إعلان تجديد تعاقده مع المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عقب مباراة المقاولون العرب "أعرف جيدا أن هناك تأخير في تجديد تعاقدي مع النادي الأهلي وأرى أن هناك بعد الخلافات البسيطة قبل الإعلان الرسمي من جانب الإدارة".

وتابع "أؤكد أنه ليس هناك خلاف على المقابل المادي مع النادي الأهلي ولكن أمور آخرى يجب أن تتم على أكمل وجه من أجل تجديد التعاقد بشكل سريع".

وواصل "كانت هناك جلسة من أجل تجديد التعاقد قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا وآخرى قبل كأس السوبر الأفريقي، والمرة الثالثة ستكون قبل الذهاب إلى كأس العالم للأندية وأتمنى أن تنتهي الأمور بشكل سريع وجيد للطرفين ولكن حاليا لم نصل إلى أي نقطة اتفاق".

مصطفى شوبير: حزين بسبب التعادل أمام المقاولون العرب.. والشناوي يقدم الدعم لحراس الأهلي الشباب

أكد مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، أن شباب المارد الأحمر قدموا مباراة قوية أمام المقاولون العرب في كأس الرابطة المصرية.

وتعادل الأهلي أمام المقاولون العرب بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الثالثة لكأس الرابطة المصرية.

وأضاف شوبير خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة الأهلي" "حزين للغاية لأننا خرجنا بنتيجة التعادل أمام المقاولون العرب وكان الأقرب لتحقيق الفوز بعد الأداء الجيد خلال لقاء اليوم".

كأس الرابطة المصرية

وتابع "لم نحصل على النتيجة المطلوبة وحزين للغاية بسبب ضياع نقطتين هامتين خلال المنافسة على الدور قبل النهائي لبطولة كأس الرابطة المصرية، ومن يعتقد أننا سعداء يجب أن يعرف أننا كنا نريد تحقيق الفوز وهو الأهم وهذا ما تربينا عليه داخل النادي الأهلي".

وأكمل "المقاولون العرب لم يهدد مرمى الأهلي سوى خلال ركلة الجزاء في نهاية الشوط الأول وفي الشوط الثاني قدمنا مباراة قوية للغاية وأضعنا ركلة جزاء وكنا الأقرب لتحقيق الفوز والقادم أفضل للفريق".

واختتم "محمد الشناوي يدعم اللاعبين بشكل مستمر ويتحدث معي يوميا من أجل أخذ النصائح منه قبل المباريات، وسعيد بثقة الجميع ويتحدث معي عن مميزات كل فريق قبل بداية كل مباراة".