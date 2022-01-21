جدة - نرمين السيد - وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أن الشركة حريصة على المشاركة فى أغلب المشاريع والمبادرات لدعم الاقتصاد المصرى والتحول الرقمى، وكونها أول سيدة تتولى هذا المنصب شىء تفخر به ويدل على أن الشركة حريصة على تمكين السيدات من تقلد مناصب مختلفة. ووجهت رسالة للشباب، بأن يكون لديهم يقين بتنمية مهاراتهم والتركيز على تعلم الجديد والخروج من منطقة الراحة، وأن يكون لديهم إصرار وشغف ووضع أهداف من أجل الوصول إليها، متابعة: "متخفوش هاتقدروا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مروة عباس بعد اختيارها مديرا لـIBM مصر: بقول للشباب ماتخفوش.. هاتقدروا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.