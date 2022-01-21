الداخلية تنشر فيلما بعنوان «حماية وطن» احتفالا بعيد الشرطة

جدة - نرمين السيد - نشرت وزارة الداخلية، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، فيلما بعنوان "حماية وطن" بمناسبة احتفالات عيد الشرطة الـ70.



جدة - نرمين السيد - نشرت وزارة الداخلية، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، فيلما بعنوان "حماية وطن" بمناسبة احتفالات عيد الشرطة الـ70. وقررت وزارة الداخلية منح جميع النزلاء "زيارة استثنائية واحدة" خلال الفترة من يوم 26 يناير وحتى 24 على ألا تُحتسب تلك الزيارة، ضمن الزيارات المقررة للنزلاء مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية وقواعد التباعد الاجتماعى بين النزلاء والزائرين.

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