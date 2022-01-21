مستشار الرئيس السيسي: مصر لم تخف شيئا في أوضاع كورونا بالبلاد

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر تتعامل مع الوضع الوبائي لفيروس كورونا بشفافية كاملة.

وأضاف في تصريحات صحفية أن وباء كورونا موجود في كل دول العالم بلا استثناء، موضحًا أنّ هناك أعدادًا كبيرة من الإصابات حول العالم.

وأشار إلى أن مصر لم تُخفِ شيئًا عن الوضع الوبائي، لافتًا إلى أنه تتم دراسة الوضع الوبائي قبل اتخاذ أي إجراءات.

وأكد أن هناك إجراءات كثيرة في الاتجاه الاحترازي، وأنّ هناك قرارات للتعامل مع التجمعات مثل ارتداء الكمامة وشرط الحصول على اللقاح قبل دخول المؤسسات.

ولفت إلى أنّ الموجة الرابعة للوباء لم تنتهِ حتى الآن، مؤكّدًا أنّ ظهور متحور أوميكرون أدى إلى زيادة الحالات.

من جانبه أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 1403 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.