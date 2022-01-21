قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر تتعامل مع الوضع الوبائي لفيروس كورونا بشفافية كاملة.
وأضاف في تصريحات صحفية أن وباء كورونا موجود في كل دول العالم بلا استثناء، موضحًا أنّ هناك أعدادًا كبيرة من الإصابات حول العالم.
وأشار إلى أن مصر لم تُخفِ شيئًا عن الوضع الوبائي، لافتًا إلى أنه تتم دراسة الوضع الوبائي قبل اتخاذ أي إجراءات.
وأكد أن هناك إجراءات كثيرة في الاتجاه الاحترازي، وأنّ هناك قرارات للتعامل مع التجمعات مثل ارتداء الكمامة وشرط الحصول على اللقاح قبل دخول المؤسسات.
ولفت إلى أنّ الموجة الرابعة للوباء لم تنتهِ حتى الآن، مؤكّدًا أنّ ظهور متحور أوميكرون أدى إلى زيادة الحالات.
من جانبه أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 1403 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستشار الرئيس السيسي: مصر لم تخف شيئا في أوضاع كورونا بالبلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.