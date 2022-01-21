/674041/موسيماني-لا-أرغب-في-الرحيل-عن-الأهلي-والقرار-النهائي-من-إدارة-النادي

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أنه يرغب في التواجد مع الفريق أطول وقت ممكن.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عقب مباراة المقاولون العرب "الأهلي يريد تواجدي وأنا أيضا أود الاستمرار ولكن الأمور تدار حاليا مع وكيل أعمالي ولا أتدخل في الأمر نهائيا".

وواصل "أرغب في استمرار مسيرة النجاحات مع المارد الأحمر ولكن الأمر في يد الإدارة برئاسة محمود الخطيب، وأتمنى أن تنتهي الأمور في أسرع وقت".

وتابع "رحيلي عن النادي الأهلي سيكون برغبة الإدارة وليس طلب موسيماني فالجميع يعرف مدى أهمية هذا النادي لي في مسيرتي التدريبية وأتمنى الانتهاء من كافة العقود في أسرع وقت لأنها أخذت وقت كبير".

واختتم "راضي عن أداء شباب الأهلي أمام المقاولون العرب في بطولة كأس الرابطة المصرية والمستقبل سيكون لهؤلاء اللاعبين".

موسيماني رداً على تجديد تعاقده مع الأهلي: لم نصل إلى نقطة اتفاق.. والموضوع أخد وقت كبير

تحدث بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن أسباب تأخير إعلان تجديد تعاقده مع المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عقب مباراة المقاولون العرب "أعرف جيدا أن هناك تأخير في تجديد تعاقدي مع النادي الأهلي وأرى أن هناك بعد الخلافات البسيطة قبل الإعلان الرسمي من جانب الإدارة".

بيتسو موسيماني

وتابع "أؤكد أنه ليس هناك خلاف على المقابل المادي مع النادي الأهلي ولكن أمور آخرى يجب أن تتم على أكمل وجه من أجل تجديد التعاقد بشكل سريع".

وواصل "كانت هناك جلسة من أجل تجديد التعاقد قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا وآخرى قبل كأس السوبر الأفريقي، والمرة الثالثة ستكون قبل الذهاب إلى كأس العالم للأندية وأتمنى أن تنتهي الأمور بشكل سريع وجيد للطرفين ولكن حاليا لم نصل إلى أي نقطة اتفاق".

مصطفى شوبير: حزين بسبب التعادل أمام المقاولون العرب.. والشناوي يقدم الدعم لحراس الأهلي الشباب

أكد مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، أن شباب المارد الأحمر قدموا مباراة قوية أمام المقاولون العرب في كأس الرابطة المصرية.

وتعادل الأهلي أمام المقاولون العرب بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الثالثة لكأس الرابطة المصرية.

وأضاف شوبير خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة الأهلي" "حزين للغاية لأننا خرجنا بنتيجة التعادل أمام المقاولون العرب وكان الأقرب لتحقيق الفوز بعد الأداء الجيد خلال لقاء اليوم".