الخطيب يطمئن على مؤمن زكريا قبل السفر إلى لندن «صور»

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زار محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول ولك قبل السفر إلى إنجلترا خلال الفترة المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستعد مؤمن زكريا للسفر إلى إنجلترا للعرض على طبيب متخصص للكشف عن حالته الحالية بعد المرض التي تعرض لها اللاعب في الأعصاب.

وقام محمود الخطيب بزيارة مؤمن زكريا في منزلة من أجل الاطمئنان على حالته الصحية قبل السفر إلى إنجلترا، للعرض على كبار الأطباء المتخصصين.

وحرص الخطيب على دعم مؤمن زكريا معنويا والتأكيد له على وقوف النادي الأهلي بجواره خلال الفترة المقبلة تماما بجانب دعم الجماهير ومجلس الإدارة.

وعبر مؤمن زكريا عن سعادته البالغة بزيارة الخطيب وأن هذا الأمر ليس بجديد عليه وأنه يشكر الجميع خلال المساندة في الفترة الأخيرة.

موسيماني: لا أرغب في الرحيل عن الأهلي.. والقرار النهائي من إدارة النادي

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أنه يرغب في التواجد مع الفريق أطول وقت ممكن.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عقب مباراة المقاولون العرب "الأهلي يريد تواجدي وأنا أيضا أود الاستمرار ولكن الأمور تدار حاليا مع وكيل أعمالي ولا أتدخل في الأمر نهائيا".

وواصل "أرغب في استمرار مسيرة النجاحات مع المارد الأحمر ولكن الأمر في يد الإدارة برئاسة محمود الخطيب، وأتمنى أن تنتهي الأمور في أسرع وقت".

وتابع "رحيلي عن النادي الأهلي سيكون برغبة الإدارة وليس طلب موسيماني فالجميع يعرف مدى أهمية هذا النادي لي في مسيرتي التدريبية وأتمنى الانتهاء من كافة العقود في أسرع وقت لأنها أخذت وقت كبير".

واختتم "راضي عن أداء شباب الأهلي أمام المقاولون العرب في بطولة كأس الرابطة المصرية والمستقبل سيكون لهؤلاء اللاعبين".

موسيماني رداً على تجديد تعاقده مع الأهلي: لم نصل إلى نقطة اتفاق.. والموضوع أخد وقت كبير

تحدث بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن أسباب تأخير إعلان تجديد تعاقده مع المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عقب مباراة المقاولون العرب "أعرف جيدا أن هناك تأخير في تجديد تعاقدي مع النادي الأهلي وأرى أن هناك بعد الخلافات البسيطة قبل الإعلان الرسمي من جانب الإدارة".

بيتسو موسيماني

وتابع "أؤكد أنه ليس هناك خلاف على المقابل المادي مع النادي الأهلي ولكن أمور آخرى يجب أن تتم على أكمل وجه من أجل تجديد التعاقد بشكل سريع".

وواصل "كانت هناك جلسة من أجل تجديد التعاقد قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا وآخرى قبل كأس السوبر الأفريقي، والمرة الثالثة ستكون قبل الذهاب إلى كأس العالم للأندية وأتمنى أن تنتهي الأمور بشكل سريع وجيد للطرفين ولكن حاليا لم نصل إلى أي نقطة اتفاق".