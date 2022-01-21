/674047/أمطار-ونشاط-للرياح-الأرصاد-تحذر-من-طقس-الغد-السبت

تشهد مصر غدا طقسا باردا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

دوت الخليج

وفي حالة الليل تستمر برودة الاجواء على الأنحاء كافة، تصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، وذلك وفق ما عانته هسئة الارصاد الجوية.

أمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تحذر من طقس الغد السبت

ومن المتوقع بحسب ما ذكرته الارصاد الجوية أن يشهد طقس الغد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية مع نشاط رياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ونرصد في السطور التالية كشف لدرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت:

القاهرة العظمى 16 والصغرى 8.

السواحل الشمالية العظمى 15 والصغرى 8.

جنوب سيناء العظمى 19 والصغرى 13.

شمال الصعيد العظمى 16 والصغرى 5.

جنوب الصعيد العظمى 19 والصغرى 8.