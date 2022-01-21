السفير المصرى فى البوسنة يلتقى مدير المكتبة الوطنية

جدة - نرمين السيد - التقى ياسر سرور، سفير مصر فى سراييفو، مساء اليوم، بالدكتور عصمت أوفيتشيا، مدير المكتبة الوطنية فى سراييفو، حيث تم تناول سبل تعزيز العلاقات مع مكتبة الإسكندرية ودار الكتب المصرية.





وأشاد مدير المكتبة الوطنية بدور المؤسستين المصريتين فى إثراء المعرفة والثقافة على مستوى العالم، مبدياً رغبته فى الاستفادة من التجربة المصرية فى مجال الرقمنة والأرشفة الإلكترونية، ومبرزاً أنه يتطلع إلى تمكين الباحثين والمثقفين البوسنيين من الاستفادة من الثروة الثقافية والعلمية التى تتمع بها مكتبة الاسكندرية.

قام السفير المصرى كذلك بزيارة غرفة المطالعة المصرية فى المكتبة، حيث تم الاتفاق على إمداد الغرفة بعدد من الكتب باللغة الإنجليزية والتى تعكس النواحى المختلفة للثقافة والحضارة المصرية، وقد أعرب مدير المكتبة الوطنية عن بالغ ترحيبه بذلك، مشيراً إلى أن مصر من بين الدول القليلة التى لها غرفة مطالعة خاصة بها فى المكتبة الوطنية، كما تم الاتفاق أيضا على إقامة بعض ورش العمل والندوات فى غرفة المطالعة تتناول عدداً من القضايا التى تهم البلدين.

من ناحية أخرى، أشاد مدير المكتبة بزيارته السابقة إلى مصر والترحيب الذى لمسه من الجانب المصرى معرباً عن أمله فى البناء على نتائج تلك الزيارة، والتعاون فى عدة مجالات من بينها التدريب.