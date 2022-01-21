سفيرنا بالكويت: تحويلات المصريين بالخارج تدعم الاقتصاد بشكل إيجابى

جدة - نرمين السيد - أكد أسامة شلتوت، سفير مصر بالكويت، أن تحويلات المصريين بالخارج لها دور إيجابى فى دعم الاقتصاد المصرى، مشيدًا بالجهود التى تقوم بها الجالية المصرية بدولة الكويت الشقيقة.





وقال سفير مصر بالكويت، مساء اليوم الجمعة، فى تصريح له، على هامش ختام فعاليات دورى أبناء الجالية المصرية لكرة القدم، التى نظمتها رابطة أبناء أسيوط بالكويت، إن السفارة المصرية بدولة الكويت تقدم كل الدعم اللازم للجالية المصرية، مشيرًا إلى أن دور الرعاية الاجتماعية الذى تقدمه الجالية لأعضائها يعتبر دورًا مكملًا لدور السفارة المصرية.

وأضاف أن الفعاليات الرياضية المختلفة تأتى بثمار من حيث تعزيز ترابط أبناء الجالية بعضها البعض، مؤكدًا أهمية استمرار جميع الفعاليات، خصوصًا الرياضية منها، لدعم روح التواصل بين أبناء الجالية المصرية مع بعضها البعض على أرض الكويت.

ولفت السفير أسامة شلتوت، إلى اهتمام الجالية المصرية بالكويت بجميع المشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية لقيام الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة ومستقبل أفضل لأبنائنا.

بدوره، قال وليد سالم، المنسق العام لفعاليات دورى كرة القدم لأبناء الجالية المصرية بالكويت، إن تنظيم دورى كرة القدم يقام على مدى 4 سنوات متتالية على أن تقام المباريات يوم الجمعة من كل أسبوع حرصًا منّا على حضور أكبر عدد من أعضاء الجالية لمشاهدة المباريات.

وأضاف أن دورى كرة القدم لأبناء الجالية المصرية شارك فيه 16 فريقًا يمثلون محافظات مصر المختلفة، واستمرت التصفيات على مدى 5 أسابيع وانتهت الفعاليات بفوز فريق القصير على سوكر 4/ 2 من محافظة أسيوط.

شهد الفعاليات الشيخة أنوار الصباح والمستشار عبد الله بدران أمين عام رابطة أبناء أسيوط بدولة الكويت، والمستشار ناصر صلاح رئيس اللجنة المنظمة الرياضية، ولفيف من أبناء الجالية المصرية بدولة الكويت.