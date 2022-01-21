المفتى: نحن فى حاجة لاجتهاد جديد بخصوص الطلاق الحضارى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، إن عقد الزواج له طبيعة خاصة باعتباره ميثاقًا غليظًا، فهو يختلف عن باقى العقود الأخرى فيُرتِّب نوعًا مميزًا من العلاقات وشكلًا فريدًا من الامتزاج ليس فقط بين الزوجين، بل بين أسرة وأقارب كل منهما وهذا من امتنان الله تعالى على الأمة الإنسانية من أجل اتصال حلقاتها وارتباط أفرادها بعضهم ببعض وإشاعة الشعور بالطمأنينة والأمان.





جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعى فى برنامج "نظرة" مع الإعلامى حمدى رزق على فضائية "صدى البلد"، مضيفًا أن الطلاق هو العلاج إذا استحالت الحياة الزوجية، وينبغى أن يوضع فى هذا الموضع والمكان ولا يتعداه إلى أماكن أخرى، لأن الطلاق إنما جاء لحل مشكلات معينة، ويجب كذلك أن تكون العلاقة بعد الطلاق راقية وحضارية بعيدة عن النزاع والتناحر، لا سيما فى وجود أبناء وبذلك يكون الطلاق طلاقًا حضاريًا وراقيًا.

ولفت النظر إلى أن الشرع الشريف قدَّم العديد من الوسائل التى تحمى وتصون هذا الميثاق الغليظ من العواصف والتقلبات، وقد اعتنى الفقهاء بهذه الوسائل فقاموا بدراسة أحكام الزواج على وجه التفصيل عنايةً فائقة دقيقة بحيث لا يُنقض هذا العقد الوثيق إلا عن إرادةٍ حرة، وعن اختيارٍ كامل، ومع ذلك نجد كثيرًا من حالات الطلاق المعاصرة يقدم فيها الزوجُ على استباحة الطلاق فى كل الظروف والأحوال، حتى أصبحت ألفاظ الطلاق يمينًا مرتجلة تستعمل كثيرًا فى توافه الأمور أو فى التأكيد على صدق الأقوال وجدية المطالب أو أمارة على إنفاذ الوعد.

وأشار إلى أن الميثاق الغليظ للزواج يقتضى الامتزاج بين الطرفين وأن يحفظ كل من الزوجين سر الآخر وأن يكون ساترًا لعيوبه كما يكون ساترًا لعورته مصداقًا لوصف الله عز وجل ذلك بقوله: "هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ".

وأضاف المفتى أن أول خطوة فى تكوين الأسرة المستقرة هو حُسْن الاختيار وهو الضمان الحقيقى للنجاح فى الحياة الزوجية، كما تدل التجربة الإنسانية على ذلك، فقد أَوْلَى الشرع مسألة اختيار كل من الخاطِـبَيْن للآخر عناية خاصة، فأمر بالبحث عن أخلاق كلٍّ منهما والمبادئ المستقرة فى أسرتيهما.

وعن معيار اختيار أحد الطرفين للآخر قال مفتى الجمهورية: "ففى جانب المرأة أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببواعث الناس عادة على الإقدام على الزواج، محفزًا المقبلين على هذا الأمر إلى أن يكون الدين – بمعنى الأخلاق والتربية الحسنة – مطمح أمرهم فيما يأخذون ويتركون، إذ الزواج شأن يدوم أمره وتزداد أهميته، وذلك فى قوله: "تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين، تربت يداك" (متفقٌ عليه)، و"تربت يداك" كلمة جارية على ألسنة العرب يقصدون بها التحفيز وإثارة الكوامن نحو فعل الصالح للإنسان".

وأردف قائلًا: وفى هذا إشارة قوية لضرورة وجود صفات الأصالة والقيم والمبادئ المعبَّر عنها بالدين، ولا مانع من امتزاجها بغيرها، ولكن لا يمكن بحال الاستغناء عن الدين والقيم.

وبالنسبة لمعيار اختيار الرجل قال فضيلته: "إن النبى صلى الله عليه وسلم قد أرشد النساء وأولياءهن إلى أساس اختيار الأزواج على أساس الخُلق والدين بقوله: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض، وفساد عريض".

وشدد مفتى الجمهورية على أن حماية الأسرة من التقلبات والعواصف يتطلب الاستعداد لعقد الزواج بكل إجراء من شأنه تحقيق حماية الأسرة فهو أولى من الاستعداد للمشروعات الكبيرة، التى لا يُقدم عليها إلا بعد دراسة شاملة لكل أوجه هذه المشروعات من دراسة الجدوى ونحوها، لكى تثمر ثمرات حقيقية تحقق الأهداف المرجوة منها، ولا ريب أن هذا العقد الجليل -عقد الزواج- هو أهم مشروع يقيمه الإنسان فى حياته، بل هو آية من آيات الله فقد جمع الله بين شخصين مختلفين فى البيئة والفكر والثقافة والطباع وإن كان هناك تشابه فى بعض الجوانب إلا أنه ليس تماثلًا تامًّا.

وأوضح أن التحضر فى الطلاق مسلك نبيل مأخوذ من الأدلة الشرعية وليس من وحى الخيال وهو مسلك من مسالك الإحسان "فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ"، وثقافة التحضر واستحضار إيجابيات كل طرف هو من الفضل بين الزوجين مصداقًا لقوله تعالى: "وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ"، مشيرًا لاحتياجنا إلى اجتهاد جديد فى الطلاق الحضارى.