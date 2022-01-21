هل يؤدى التحول الرقمى للاستغناء عن العمالة؟.. رئيس «التنظيم والإدارة» يرد

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن التحول الرقمى لن يؤدى إلى الاستغناء عن العمالة، ولكنه قد يؤثر على نوعية الوظائف المطلوبة مستقبلا، مشيرا إلى أن التحول الرقمى يحقق نوعا من أنواع العدالة والذى يرصد بشكل دقيق أداء الموظف والذى يحدد إلكترونيا.





جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفى الذى عقده الجهاز على هامش ورشة العمل التى نظمها اليوم الجمعة، لعدد من الكوادر الصحفية والإعلامية بعنوان "الإصلاح الإدارى.. الرؤى والخطوات"، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وأضاف أن الجهاز يتعامل مع حالات الوفر فى العمالة التى قد تحدث نتيجة التحول الرقمى، بإعادة التوزيع بما لا يضر بالموظف فى أماكن أخرى تتطلب طبيعة عملها قوى بشرية أكثر.

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