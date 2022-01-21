شوقى علام يكشف سبب أغلب حالات الطلاق فى سنوات الزواج الخمس الأولى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، إن علماء دار الإفتاء يقومون بالتحقيق مع الزوج لمعرفة هل كان مدركًا للفظة الطلاق أم لا، فإذا صدرت عن رضا حقيقى عنده وقصد، فإنه حينها يقع الطلاق.





جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعى فى برنامج "نظرة" مع الإعلامى حمدى رزق على فضائية صدى البلد، مضيفًا أن علماء الدار إذا وجدوا أن الزوج لم يكن يدرى ما يقول لشدة الغضب مثلًا ونطق بالطلاق دون أن يدرى أو يقصد، فحينها لا يقع الطلاق باتفاق العلماء، لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "لا طلاق فى إغلاق" وفسره العلماء بأنه الغضب أو الإكراه.

ولفت النظر إلى أن كتب الفقه يوجد فيها "انفراجات فقهية" قد يلجأ إليها العلماء للحفاظ على كيان الأسرة، لأن الزواج هو عقد ثبت بيقين، ولا ينبغى أن يُرفع إلا بيقين، لذا نقوم بالتحقق من وقوع الطلاق، فالأخذ بهذه الانفراجات لا يعنى مطلقًا محاولات منع الطلاق بل هذه الانفراجات لها أصول شرعية من الكتاب والسنة.

كما أوضح مفتى الجمهورية، أن التعامل مع حالات الطلاق داخل دار الإفتاء يتم وَفق طريقة منظمة ومنضبطة تمر بثلاث مراحل، تبدأ بتعامل أمين الفتوى معها، فإذا لم يتيسر الحلُّ لأمناء الفتوى بوجود شك فى وقوعه تحال على لجنة مختصة مكونة من ثلاثة علماء، وإذا كانت هناك شبهة فى وقوع الطلاق، تحال عليه شخصيًّا، وربما يستضيف أطراف واقعة الطلاق فى مكتبه للتأكد من وقوع الطلاق أو لإيجاد حل، وهذا من باب المحافظة على الأسرة التى هى نواة المجتمع.

وأضاف: نحن فى دار الإفتاء أدركنا أن أغلب حالات الطلاق فى سنوات الزواج الخمس الأولى تنحصر فى أن الزوجين يكونان غير مدركين للحقوق الزوجية التى لهما والواجبات التى عليهما، وأنهما قد لا يدركان المسؤولية الملقاة على عاتقهما.

وحول يمين الطلاق أشار المفتى، أنه يأتى إلى دار الإفتاء شهريًّا ما يقرب من 4000 - 5000 فتوى طلاق، أغلبها عبارة عن أيمان وحلف بالطلاق، يقع منها واحد فى الألف وربما لا يقع منها شىء، وذلك لأن علماء دار الإفتاء لديهم من الخبرة ما يستطيعون به معرفة هل كان هذا طلاقًا واقعًا أم يمينَ طلاق؟ وذلك من خلال خبرتهم المتراكمة التى تلقَّوها عن مشايخهم ولا توجد فى الكتب.

ولفت النظر إلى أن دار الإفتاء تتخذ عدةَ تدابير وقائية من أجل تحصين بناء الأسرة، وأطلقت فى الأعوام الأخيرة عدة دورات وبرامج متخصصة فى هذا الشأن، كبرنامج "تأهيل المقبلين على الزواج" الذى يهدف إلى توعية المقبلين على الزواج، وكذلك إنشاء وحدة متخصصة للإرشاد الأسرى والزواجى حيث تحال عليها المشكلات من إدارات الفتوى المختلفة، وكذلك إدارة فض المنازعات الأسرية، ويتمُّ فى جلسات الإرشاد الأسرى بحث مسائل الطلاق، بحضور ممثل شرعى من دار الإفتاء، إلى جانب متخصصين فى علم النفس والاجتماع، فضلًا عن رصد أهم المشكلات والمستجدات المتعلقة بالأسرة، خصوصًا الطلاق لدراستها والعمل على حلِّها بإيجاد معالجة شرعية من خلال اعتماد اختيارات فقهية تعدُّ مخارجَ شرعية لكثير من حالات الطلاق، مراعاةً لأحوال الناس، وتحقيقًا لمصلحة بقاء العلاقة الزوجية.

وناشد المفتى، فى حواره بأن تعمم هذه الدورات المؤهلة للمقبلين على الزواج فى ربوع الجمهورية لحماية وتثقيف وتوعية الشباب، كما ناشد وسائل الإعلام والدعاة بأن يقوموا بدورهم فى حماية الأسرة بتقديم الأفكار والجهود التى تعمل على حل المشكلات الأسرية والعائلية.