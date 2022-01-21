مطلوب أمنياً.. تعرف على حقيقة فيديو اصطحاب فردي أمن لمواطن

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله فردين أمن "مباحث" يحاولان اصطحاب أحد الاشخاص للقسم بدعوى أنه مطلوب قضائياً، وقيام إحدى السيدات مستقلة سيارة بتصوير عملية القبض. وبالفحص تبين أنه بتاريخ 20 الجارى تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشحاص، مقيم بالفيوم، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية " تبديد "كما تبين أنه الشخص المشار إليه بمقطع الفيديو،جارى عرضه على النيابة العامة.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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