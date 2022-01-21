"حامي العرين".. الشناوي أفضل حارس مرمى في دور المجموعات بأمم أفريقيا

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، مساء الجمعة، محمد الشناوى حارس النادى الأهلى والمنتخب الوطنى، كأفضل حارس مرمى في مرحلة المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا فى الكاميرون وتستمر حتى 6 فبراير المقبل.

وكتب الحساب الرسمي للكاف على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "حامى العرين.. بتصدياته الرائعة مع منتخب مصر، محمد الشناوي هو أفضل حارس مرمى في دور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية 2021".

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الوطني نظيره منتخب كوت ديفوار يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة 6 مساءً في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الافريقية 2021 المقامة حاليا في الكاميرون، على أن يواجه الفائز من هذه المباراة نظيره الفائز من مباراة المغرب ومالاوي في دور الـ8.

وتبلغ القيمة التسويقية لمنتخب كوت ديفوار 298.70 مليون يورو أى ما يوازى 5 مليار و325 مليون جنيه مصرى، في الوقت الذي تبلغ فيه قيمة منتخبنا الوطني 161.25 مليون يورو.

أغلى لاعب في منتخب كوت ديفوار هو نجم ميلان الإيطالي فرانك كيسي لاعب وسط الفريق، والذي تبلغ قيمته 48 مليون يورو.