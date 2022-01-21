سيد عبد الحفيظ: شباب الأهلي بخير.. وعودة الدوليين استعدادا لكأس العالم للأندية

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أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن شباب الأهلي قدموا مباريات قوية للغاية أمام فرق الدوري المصري في بطولة كأس الرابة المصرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة الأهلي" "شباب الأهلي قدموا 3 مباريات غاية في الأهمية والقوة ولم يظهر الخوف على اللاعبين وكنا الأقرب للفوز في كل مباراة وهذا هو نتاج التواجد داخل النادي الأهلي".

وواصل "يعجبني في شباب الأهلي عدم الخوف وأن لديهم شخصية قوية ويحزنوا بسبب التعادل في كل مباراة من المباريات الماضية ولم يفرحوا بالتعادل ومباراة اليوم كانوا الأقرب للفوز بسهولة، وقدموا شوط المباراة الثاني على أعلى مستوى".

وتابع "كل اللاعيبة الكبار سوف يتواجدوا في تدريبات الفريق غداً السبت، من أجل الاستعداد لكأس العالم للأندية الشهر المقبل، وأتمنى أن تكون الاستفادة كبيرة لشباب الأهلي خلال المباريات الماضية".

واختتم "نواجه كل فرق الدوري بكامل لاعبيها ونحن بفريق الشباب ورغم ذلك قدمنا مباريات جيدة، والجميع سيكون متواجد في تدريبات الفريق غداً باستثناء اللاعبين الدوليين".

مصطفى شوبير: حزين بسبب التعادل أمام المقاولون العرب.. والشناوي يقدم الدعم لحراس الأهلي الشباب

أكد مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، أن شباب المارد الأحمر قدموا مباراة قوية أمام المقاولون العرب في كأس الرابطة المصرية.

وتعادل الأهلي أمام المقاولون العرب بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الثالثة لكأس الرابطة المصرية.

وأضاف شوبير خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة الأهلي" "حزين للغاية لأننا خرجنا بنتيجة التعادل أمام المقاولون العرب وكان الأقرب لتحقيق الفوز بعد الأداء الجيد خلال لقاء اليوم".

كأس الرابطة المصرية

وتابع "لم نحصل على النتيجة المطلوبة وحزين للغاية بسبب ضياع نقطتين هامتين خلال المنافسة على الدور قبل النهائي لبطولة كأس الرابطة المصرية، ومن يعتقد أننا سعداء يجب أن يعرف أننا كنا نريد تحقيق الفوز وهو الأهم وهذا ما تربينا عليه داخل النادي الأهلي".

وأكمل "المقاولون العرب لم يهدد مرمى الأهلي سوى خلال ركلة الجزاء في نهاية الشوط الأول وفي الشوط الثاني قدمنا مباراة قوية للغاية وأضعنا ركلة جزاء وكنا الأقرب لتحقيق الفوز والقادم أفضل للفريق".

واختتم "محمد الشناوي يدعم اللاعبين بشكل مستمر ويتحدث معي يوميا من أجل أخذ النصائح منه قبل المباريات، وسعيد بثقة الجميع ويتحدث معي عن مميزات كل فريق قبل بداية كل مباراة".