/674053/تحت-إشراف-الموسيقار-محمد-عبد-الستار-حمو-بيكا-يبدأ-دروس-الموسيقي

بدأ مطرب المهرجانات الشعبي حمو بيكا في الحصول على بعض الدروس الموسيقية، حتى يتقدم باختبارات نقابة المهن الموسيقية.

حمو بيكا يدرس الموسيقيى

ونشر حمو بيكا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لعدد من الصور أثناء تلقيه الدرس الموسيقي على يد الموسيقار محمد عبد الستار معلقًا عليها: "اثناء تدريبي مع الدكتور محمد عبد الستار يا مسهل تدريبات لاختبارات النقابة أدعو لي".

اعتذار حمو بيكا لهاني شاكر

من جانبه، تعددت الخلافات بين مطرب المهرجانات حمو بيكا والفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية في الأونة الأخيرة، وبين المنع والتصريح للعديد من المطربين، زادت الخلافات وتفاعل معها الكثيرين وكانت حديث الساعة.

قدم مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا اعتذاره من نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، وذلك قبل ساعات قليلة من إحتفالات رأس السنة، وتمني حمو بيكا منه أن يعتيره إبناء من أبنائه.

وقام بتوجيه رسالة لهاني شاكر عبر صفحته الرسمية علي موقع "فيسبوك" قائلاً: "الأستاذ هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، وأمير الغناء العربي بعتذر لحضرتك ولكل نقابة المهن الموسيقية عن كل ما صدر مني، وأستسمح حضرتك تقبل اعتذاري أنت وكل أساتذتي في النقابة، أنا مكنتش طالب أكتر من إني أشتغل، ومش طالب أكتر من التصريح السنوي، لأني عايز أشتغل وأشوف شغلي وحياتي".

مردفاً:" أتمنى تقبل اعتذاري وتعتبرني أبن من أبنائك".

ولم تكن هذه المرة الأولي التي يعتذر فيها حمو بيكا إلي نقابة المهن الموسيقي، حيث أن له تاريخ كامل من الاعتذارات للنقابة ونعرضها لكم فيما يأتي.

نقابة الموسيقيين تفتح بابها للمهرجانات

كشفت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، عودة ثلاثة من مؤدي المهرجانات داخل النقابة، الذي تم منع التعامل معهم خلال الفترة الماضية، باعتبارهم أعضاء غير عاملين بالنقابة، حيث قررت النقابة الاشتراط على هؤلاء المؤديين بتغير أسمائهم والالتزام بالقيم والأخلاق الحميدة أمام الجمهور.

وجاء السماح لمطربي المهرجانات عنبة وموزة وطيخا، بمزاولة المهنة مجددا عبر التراخيص السنوية، كشفت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، عن وضع شروط جديدة لمنح التصاريح لمطربي المهرجانات والراب، من أهمها تغيير الأسماء الغريبة، وتقديم الأوراق المطلوبة ومن أهمها شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها، والإقرار كتابة بالموافقة على شروط النقابة الأخلاقية، إضافة للشروط القديمة ومن بينها اجتياز الاختبارات في الموسيقى والغناء