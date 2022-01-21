/674056/رضا-عبد-العال-مصر-هتفوز-على-كوت-ديفوار-بشرط-تركيز-كارلوس-كيروش-في-التشكيل

أكد رضا عبد العال، أن مستوى منتخب مصر سوف يتغير خلال المباراة القادمة في دور الـ 16 أمام كوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات عبر برنامج "رضا يقدمه سعفان" "دلوقت منتخب الجزائر عاوز منتخب مصر يجيب حقه بسبب اللي حصل في المجموعة وخروجهم من دور المجموعات، ودا كدا ضغط أكبر على منتخب مصر في المباراة القادمة".

وتابع "متأكد أن منتخب مصر هيقدم مباراة مختلفة في المواجهة القادمة أمام كوت ديفوار، ولكن الأهم أن يكون هناك تركيز من كارلوس كيروش خلال المباراة واللعب بطريقة تناسب حجم المواجهة".

وزاد "متفائل جدا أن منتخب مصر هيفوز على كوت ديفوار ولكن بشرط تواجد تشكيلة مناسبة للمباراة وهه مهمة كارلوس كيروش ودايما منتخب مصر في البطولات الكبرى بيظهر في الأدوار الحاسمة".

واختتم "منتخب مصر بيعرف يلعب الماتشات الكبيرة واللي بتكون صعبة والتاريخ يشهد على ذلك".

رضا عبد العال يدعم محمد صلاح بعد خسارة جائزة الأفضل في العالم

أكد رضا عبد العال، نجم الأهلي السابق، أن محمد صلاح تعرض للظلم في اختيارات الأفضل على مستوى العالم.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "رضا يقدمه سعفان" "محمد صلاح يستحق الحصول على الجائزة منذ عامين بعد الحصول على الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا".

وتابع "هناك حرب ضد محمد صلاح وغير مفهوم ما هي معايير الجائزة وذلك لأنه لم يتواجد في قائمة أفضل 11 لاعب وتواجد أيضا في قائمة الـ 3 الأفضل لعى مستوى العالم".

وواصل "هناك حسابات آخرى ومعايير مغايرة وبقول لمحمد صلاح أوعى يزعل وإذا فاز بكاس أفريقيا مع منتخب مصر سيكون مرشح بقوة للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم".

رضا عبد العال: محمد صلاح بديل أحمد فتوح.. وأنا أول من قام بتدعيم عصام الحضري مع منتخب مصر

أكد رضا عبد العال، نجم منتخب مصر الأسبق، أن المنتخب الوطني سوف يعاني خلال الفترة المقبلة بسبب الإصابات في المدافعين.

رضا يقدمه سعفان

وأضاف خلال برنامج "رضا يقدمه سعفان" "مركز الظهير الأيمن والأيسر من الصعب تعويضة في منتخب مصر، ولكن قلبي الدفاع هناك وفرة كبيرة بتواجد محمود علاء ومحمد عبد المنعم".

وواصل "لو أيمن اشرف تعرض للإصابة يبقى محمد صلاح يشارك في مركز الظهير الأيسر لأن أحمد فتوح غير متواجد حتى الأن، وأيمن أشرف يؤدي فقط في هذا المركز من أجل الحاجة".

وأكمل "محمد عبد المنعم لاعب جيد للغاية، ويلعب السهل دايما وهو مدافع ممتاز للغاية، وعن تصريحات عصام الحضري الأخيرة بانتقاد من يهاجم المنتخب بأنه غير وطني، فأن الحديث من أجل المصلحة العامة".