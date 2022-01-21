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جدة - نرمين السيد - كما أعلنت استمرار تأثر البلاد بمرتفع جوى ذو قيم ضغط عالية يمتد من مناطق شديدة البرودة إلى شمال إفريقيا، ومن المتوقع أن تظل هذه الأجواء لمدة أسبوع مقبل.
ويسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية وبالتالى يزداد الإحساس ببرودة الطقس هناك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- الأرصاد تعلن استمرار الأجواء شديدة البرودة لهذه المدة (بيان رسمى) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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