عاجل- الأرصاد تعلن استمرار الأجواء شديدة البرودة لهذه المدة (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - كما أعلنت استمرار تأثر البلاد بمرتفع جوى ذو قيم ضغط عالية يمتد من مناطق شديدة البرودة إلى شمال إفريقيا، ومن المتوقع أن تظل هذه الأجواء لمدة أسبوع مقبل.

ويسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية وبالتالى يزداد الإحساس ببرودة الطقس هناك.