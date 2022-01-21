دار الإفتاء تطلق حملة لا للإدمان

جدة - نرمين السيد - وأشارت الدار، إلى الحملة عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع "فيسبوك". وتعتمد دار الإفتاء، على إطلاق حملات عدة على مدار الوقت، لتوعية المواطنين، وآخرها كانت قد أكدت أن الابتزاز الإلكترونى، يُعتبر جرمًا يرتكبه الإنسان عن طريق الإكراه والتهديد، وأنه معصية لها إثم كبير تصل إلى أنها كبيرة من الكبائر، خصوصًا أن الشريعة رسخت حفظ الضرورات الخمس المتمثلة فى: "الدين والنفس والعرض والعقل والمال".

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