تموين الإسكندرية : حملات رقابية تسفر عن تحرير 382 محضر مخالفات

جدة - نرمين السيد - وذكرت المديرية فى بيانها، اليوم الجمعة، أن المحاضر التى تم تحريرها شملت مخابز بلدية مخالفة، وإنتاج خبز ناقص الوزن، ومحطات تمويل سيارات مخالفة، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومنشآت بدون ترخيص، بالإضافة إلى محاضر أحوال تنفيذًا لقرار النيابة، ومستودعات بوتاجاز مخالفة، وثلاجات حفظ مواد غذائية مخالفة، واستخدام مطبوعات فى تغليف المواد الغذائية بالأسواق، وبيع سجائر بسعر أزيد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المخالفات للعرض على النيابة العامة.
وأشار البيان إلى أن الإدارات الفرعية تواصل تكثيف وتشديد حملاتها الرقابية على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصًا على المال العام وضبط الأسواق.
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