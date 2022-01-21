/674057/مدير-المركز-المصري-للدراسات-ثورة-٣٠-يونيو-أنقذت-مصر-من-مشروع-هلاك
أكد العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الأستراتيجية، أن أول اشراقة من اشراقات ثورة ٣٠ يونيو، ظهرت فى أواخر عام ٢٠١٢ عند النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر، عندما حمل عدد من قادة الجيش السابقين والمشاركين فى حرب اكتوبر لافتات تدعو للحفاظ على سيناء.
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جاء ذلك خلال لقاءه عبر برنامج كلام في السياسة تقديم الإعلامي احمد الطاهري، والمذاع على فضائية اكسترا نيوز، مضيفا أن ثورة ٣٠ يونيو رسمت لمصر مستقبل باهر انقذها من مشروع مهلك، لافتا إلي أن قبائل سيناء تعد جزء اصيل من الشعب المصري.
مدير المركز المصري للدراسات: ثورة ٣٠ يونيو أنقذت مصر من مشروع هلاك
تجدر الأشارة إلى أن الدكتور خالد عكاشة قد نوه في تصريحات سابقة غلى أنه حضر أول منتدى لشباب العالم في شرم الشيخ، ولم يكن قد انتقل لمرحلة البعد الدولي بعد حوادث إرهابية فارقة، وكان المؤتمر هو الفعالية الوحيدة وضيوف و"حضور المؤتمر كانوا هم الوحيدين الموجودين في شرم الشيخ، وكان مشهد مختلف تمامًا، منوها تجربة منتدى شباب العالم تجربة فريدة جدًا وقوية
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