/674059/أحمد-مقلد-ملف-سيناء-أحد-انتصارات-الدولة-المصرية-بعد-ثورة-يونيو

أكد النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ملف سيناء أحد عنواين انتصارات الدولة المصرية فى كافه الاتجاهات، عسكريا وتنفيذا للقانون، واستخباراتيا من خلال المجهودات الضخمة لمواجهة الارهاب الغاشم، لافتا الي ان الاحتلال الاسرائيلي كان عدو واضح، ولكن الارهاب يعد عدو متخفي، مثمنا قدرة الدولة المصرية على دحر الإرهاب من خلال تضحيات ابناء سيناء التي ساهمت فى حالة الاستقرار التي يشعر بها كل من تطأ قدمه أرض التجلي.

دوت الخليج جاء ذلك خلال لقاءه عبر برنامج كلام في السياسة تقديم الإعلامي احمد الطاهري، والمذاع على فضائية اكسترا نيوز، موضحا أن عنوان الدولة المصرية الحالي هي القدرة الشاملة. أحمد مقلد: ملف سيناء أحد انتصارات الدولة المصرية بعد ثورة يونيو وتابع مقلد أنه منذ بداية المواجهات استشرقت الدولة ان السلاح ليس الاداة الفعالة لمحاربة الارهاب بمفرده،مشيرا إلي العملية الشاملة سيناء٢٠١٨،شملت ابعادا عسكريا وأمنية وتنموية واقتصادية وسياسية واستراتيجية، لافتا إلي نجاحها فى تغيير الملحق الامني ضمن اتفاقية كامب ديفيد، والذي نجحت به الدولة من خلال نظرتها الاستباقية والقيادة التنموية فى كافة الاتجاهات .

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