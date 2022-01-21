/674060/ماما-بتحب-تتعلق-بالناس-عن-الأشياء-أولاد-أصالة-يكشفون-معاملتها-في-المنزل

حلت الفنانة السورية أصالة ضيفة برنامج "معكم منى الشاذلى" التي تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، في حلقة عائلية خاصة مع أولادها، وحياتهم بداخل البيت.

دوت الخليج

اصالة داخل جدار المنزل مع اولادها

وكشف نجل الفنانة أصالة شام الذهبي، عن عصبية والدته بالبيت بكلمات مازحة: "ماما لا تحب التعلق بالأشياء، ولكن تتعلق بالبني أدمين بس".

وكشف شام عن علاقته مع أخواته مبينا أنه ساعد والدته في تربيهم: "أنا اللي ربيت أخواتي وكنت شديدة عليهم ".

ويضيف خالد نجل الفنانة السورية، بإنه لا يحب الذهاب إلى المدرسة قائلاُ: "أنا مش بتاع مدارس".

أصالة تستعد لألبوم جديد

تستعد النجمة أصالة لطرح ألبومها الجديد والذي سيكون ميني ألبوم، وتغني باللهجة الخليجية وسيحمل اسم "لا تشكُ للناس" ، ويتضمن الميني ألبوم 4 أغاني متنوعة، من ألحان الموسيقار د. طلال.

أصالة تطرح ميني ألبوم أغنية لا تَشْكُ للناس، من كلمات كريم العراقي وتوزيع يحيى الموجي، وأغنية أنا دخيل الله، من كلمات سعود البابطين، وتوزيع ميثم علاء الدين، سلطان المحبه من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن عبد الله وتوزيع موسيقي حسام كامل، وأغنية أصالة أيضًا في ألبومها الجديد يا شايفين أنفوسكم كلمات عبد الله بودله وتوزيع سيروس.

كما أن أصالة تقدم في الميني ألبوم فيديو كليب جديد لأغنية أنا دخيل الله، وهي من إخراج أحمد الدوغجي، وإشراف عام خالد أبو منذر ، وذلك كهدية منها لجمهورها مع بداية العام الجديد 2022.

ألبوم أصالة الجديد أكدت النجمة أصالة أن ألبومها الجديد سيكون عمل استثنائي من خلال تعاونها مع ألحان الموسيقار طلال، وذلك لحرصها الدائم على تقديم فن طربي يحمل فكر موسيقي متطور، مؤكدة شعورها بالفخر لهذا التعاون

أعمال أصالة

قدمت أصالة لجمهورها في الوطن العربي عدد كبير من الألبومات التي تميزت عن باقي الأعمال الغنائية الأخرى، ومنها:يا مجنون، قد الحروف، نص حالة، 60 دقيقة حياة، مهتمة بالتفاصيل، وآخرها كان ألبوم لا تستسلم الذي أستمع له الجمهور عام 2020.

غير تقديمها للعديد من الأغاني بالهجات العربية المختلفة، وتقديم عدد وافر من الفيديوكلبات، ومازالت تزين مسيرتها بالأغاني الدينية والوطنية من وقتٍ لآخر.

وتم أتهام أصالة بالتطبيع مع إسرائيل عام2013، بعد سفرها إلى فلسطين ومشاركتها في مهرجان ليالي برك سلميان، والذي يُعد تطبيعًا في القناون السوري.