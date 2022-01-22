خاص.. مراد منير عن اسغاثته بالرئيس السيسي:«طلبت منه ينقذني لأنه أبونا كلنا»

/674044/خاص-مراد-منير-عن-اسغاثته-بالرئيس-السيسيطلبت-منه-ينقذني-لأنه-أبونا-كلنا

تحدث المخرج المسرحي مراد منير عن كواليس استنجاده بالرئيس عبد الفتاح السيسي في أزمة التهديد بطرده هو وأسرته من منزله.

تحيا مصريرصد تفاصيل التهديد بطرد المخرج مراد منير من منزله.

مراد منير يكشف كواليس التهديد بطرده

وقال منير لكامير موقع «دوت الخليج»: "طلبت من الرئيس ينقذني لأنه أبونا كلنا» ساردًا تفاصيل القصة: " صاحبة الشقة عايزة تأجرها لمكتب لأنها شايفة ال 5000 اللي بدفعهم قليلين.. فطلبت من قسم البوليس يدوني مهلة رفضوا وقالوا هيمشوني يوم الأحد".

أشرف زكي يتدخل لحل أزمة مراد منير

وتابع: "أشرف زكي كلمني وقال إن شاء الله هنحلها.. لكن محدش من أصدقائي الممثلين كلمني و طلبت من خالد جلال والمسرح المصري شغل ولا سألوا فيا لأن الحنان والتعاطف مش موجود في الزمن دا".

هذا وقد وجه المخرج مراد منير زوج الفنانة الراحلة فايزة كمال رسالة استغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مستنجدًا به بعد تهديده بطرده هو وأسرته بالشوارع.

مراد منير يستغيث بالسيسي

وكتب منير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "سيادة الرئيس.. أتوجه اليك كأحد أبناءك، أنا الفنان مراد منير أبلغ سيادتك أنه سيتم طردى من الشقة التى استأجرتها أنا وزوجتى فايزة كمال منذ ٨ سنوات".

مراد منير مهدد بالطرد من منزله

وأضاف: "وسأصبح أنا وعفشى فى الشارع بعد أن رفضت صاحبة الشقة أن تأخذ منى الايجار وكسبت قضية طردى.. رفض قسم ثان مدينة نصر منحي مهلة أيام لانتقل لمكان آخر، وهددنى بإلقاءى وأولادى فى الشارع صباح الأحد.. يرضيك أنام فى الشارع فى البرد ده".

مراد منير ينفصل عن زوجته

من جانبه، أعلن مراد منير مؤخرًا انفصاله عن زوجته، وذلك بعد عدة أشهر قليلة من زواجه وتحديًا في مايو الماضي.

وكتب مراد منير، منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وقال: "رجعت عازب تانى.. انفصلت أنا وسلوى أجمل وألطف ست في الدنيا بس تقول إيه في النصيب".

مراد منير يتعرض لأزمة صحية

وكان المخرج المسرحي مراد منير زوج النجمة الراحلة فايزة كمال، تعرض لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى بصورة طارئة، وتفاقمت حالته وأصيب بجلطة في المخ، ليتدخل نقيب الممثلين أشرف زكي ويتم نقله بحالة خطرة إلى مستشفى الشبروايشي.

مراد منير يتألق بمسرحية «السلطانية»

يذكر أن مراد منير قدم مؤخرًا مسرحية بعنوان «السلطانية»، بطولة المطرب حسن فؤاد، والفنانة لقاء سويدان، ومعالجة مسرحية وأشعار فوزي إبراهيم، وتم تصويرها للعرض أون لاين عبر قناة وزارة الثقافة بموقع يوتيوب.