"رسائل زوجى بها إحساس كبير.. وخالد مش بتاع مدارس".. تصريحات أصالة وأولادها مع مني الشاذلي

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حلت الفنانة السورية أصالة ضيفة برنامج " معكم منى الشاذلى" التي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة عائلية خاصة مع أولادها، والكشف عن الأسرار التي تقوم بداخل بيتها وعن حياتها الزوجية.

دوت الخليج

أصالة وأولادها مع منى الشاذلي

نستعرض لكم أبرز تصريحات الفنانة السورية أصالة وأبناءها بحلقة شاهدت الكثير من الأغاني والمرح:

أحسن شيء فرحني في عام 2021 كان رسائل فائق حسن

إحساس فايق في الرسائل والكلام بفرحني وبكون مبسوطة

فائق لما يبعتلى رسائل مش بعرف أرد عليه بسبب كلامه

شام الذهبي

ماما عصبية بالبيت

ماما بتحب تتعلقب الناس عن الأشياء في البيت

خالد مش بتاع مدارس

أصالة تستعد لألبوم جديد

تستعد النجمة أصالة لطرح ألبومها الجديد والذي سيكون ميني ألبوم، وتغني باللهجة الخليجية وسيحمل اسم "لا تشكُ للناس" ، ويتضمن الميني ألبوم 4 أغاني متنوعة، من ألحان الموسيقار د. طلال.

أصالة تطرح ميني ألبوم أغنية لا تَشْكُ للناس، من كلمات كريم العراقي وتوزيع يحيى الموجي، وأغنية أنا دخيل الله، من كلمات سعود البابطين، وتوزيع ميثم علاء الدين، سلطان المحبه من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن عبد الله وتوزيع موسيقي حسام كامل، وأغنية أصالة أيضًا في ألبومها الجديد يا شايفين أنفوسكم كلمات عبد الله بودله وتوزيع سيروس.

كما أن أصالة تقدم في الميني ألبوم فيديو كليب جديد لأغنية أنا دخيل الله، وهي من إخراج أحمد الدوغجي، وإشراف عام خالد أبو منذر ، وذلك كهدية منها لجمهورها مع بداية العام الجديد 2022.

ألبوم أصالة الجديد أكدت النجمة أصالة أن ألبومها الجديد سيكون عمل استثنائي من خلال تعاونها مع ألحان الموسيقار طلال، وذلك لحرصها الدائم على تقديم فن طربي يحمل فكر موسيقي متطور، مؤكدة شعورها بالفخر لهذا التعاون

أعمال أصالة

قدمت أصالة لجمهورها في الوطن العربي عدد كبير من الألبومات التي تميزت عن باقي الأعمال الغنائية الأخرى، ومنها:يا مجنون، قد الحروف، نص حالة، 60 دقيقة حياة، مهتمة بالتفاصيل، وآخرها كان ألبوم لا تستسلم الذي أستمع له الجمهور عام 2020.

غير تقديمها للعديد من الأغاني بالهجات العربية المختلفة، وتقديم عدد وافر من الفيديوكلبات، ومازالت تزين مسيرتها بالأغاني الدينية والوطنية من وقتٍ لآخر.

أتهام أصالة بالتطبيع

تم أتهام أصالة بالتطبيع مع إسرائيل عام2013، بعد سفرها إلى فلسطين ومشاركتها في مهرجان ليالي برك سلميان، والذي يُعد تطبيعًا في القناون السوري.