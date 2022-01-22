/674065/نوال-الزغبي-تعلق-على-أزمة-جورج-قرداحي-الأخيرة-كنت-اعتقد-إنه-اذكى-من-كده

حلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ضيفة برنامج "حبر سرى" التي تقدمه الإعلامية أسما ابراهيم على قناة القاهرة والناس بالجزء الثانى، لتكشف العديد من الأسرار التي تخص حياتها المهنية والشخصية.

دوت الخليج

نوال الزغبى تعلق على قرار إستقالة جورج قرداحي

وعلقت الفنانة نوال الزغبي عن أزمة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحى بالاخيرة، وقال: "كنت اعتقد إنه اذكى من كده، والموقف ده كارثة".

وأضافت نوال الزغبي:" أنا مش فاهمة المسؤولين بيعملوا في الشعب اللبناني ليه كده واحنا بقينا لوحدنا دلوقتي والدول العربية عايزنها تتدخل".

الفنانة نوال الزغبي مع قارئة التاروت

تنبأت قارئة التاروت للفنانة نوال الزغبي بالزواج القريب، والذي سيكون خلال فترة تترواح بين 8 أايم إلى 8 أسابيع، وسألتها الفنانة نوال الزغبي هل ستوافق أم لا، فكان ردها:”هتوافقي علىه وهتحبيه وهتعيشوا حياة سعيدة وهيعوضك عن اللي فات وهو شخص بيتصرف بطريقة طفولية تصرفاته تحت ال30 سنه ولكنه أكبر من كده”.

تعجبت بشكل كبير الفنانة نوال الزغبي من قارئة التروت وبدى عليها عدم تصديقها لهذا الكلام، وقالت نوال:”ما بعتمد على الموضوع ده وباخده بمحمل التسلية بس”.

نوال الزغبى تنتقد تعليق نداء شرارة لها

وعلقت نوال الزغبى أثناء عرض تشخيص المطربة نداء شرارة لها بإحدى البرامج التلفزيونية، بأنها كدة بتقلدنى، أنا أكيد مش بغنى بالطريقة دى".

علقت الفنانة نوال الزغبي، على عودة فضل شاكر للغناء مرة أخرى بعد المشاكل السياسية التي تورط بها، قائلة :" لا أتدخل في الأمور السياسية وما حدث مع فضل شاكر حرمنا من صوته".

وأضافت نوال الزغبي في حوارها بالبرنامج:" بالنسبة لي فضل شاكر صوت مميز وخطير".

وتابعت نوال الزغبي:" الساحة الفنية بحاجة لـ أصوات مثله وانا بحب فضل شاكر وكنت أتمنى الا يدخل في مشاكل كبيرة".

تسريب أغنية نوال الزغبي

هذا وطرحت الفنانة نوال الزغبي أغنيتها الجديدة "نقطة انتهى" عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، بعدما أحدثت جدلا واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي بسبب تسريبه.

وكانت نوال نشرت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنسجرام قالت فيها: "أغنية نقطة انتهى اصلا اسمها "نحنا لبعض" هالأغنية عمرها 4 سنوات انعملت لمناسبة خاصة كيف نزلت وكيف اتسربت ما بعرف".

على الصعيد الآخر، تألقت الفنانة نوال زغبي مؤخرًا بحفل غنائيًا في بغداد ضمن حفلات مهرجان بابل الدولى في العراق، والتي قامت خلاله بتقبيل العلم العراقي أمام الجمهور بالعراق وهي اللفتة التي أحدثت ضجة حولها وتعرضت لإشادات عريمة بسببها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وأعربت نوال الزغبي عن سعادتها بذلك الحفل، اذ شاركت مجموعة صور مع الجمهور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوها "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "ليلة من العمر، ووقفة تاريخية مرسخة بمسيرتي الفنية، شكرًا.. ‫العراق شكرًا.. الجمهور العراقي الرائع فعلًا أنتم جمهور ‫عكس الطبيعة".