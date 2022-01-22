«مفيش فنان عربي وصل للعالمية».. تصريحات نارية للفنانة نوال الزغبي

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حلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبى ضيفة برنامج "حبر سرى" التى تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، والذي يعرض على قناة القاهرة والناس، لتكشف العديد من الأسرار التى تخص حياتها المهنية والشخصية.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج أبرز تصريحات الفنانة نوال الزغبي في برنامج حبر سري وذلك خلال السطور القادمة.

نوال الزغبي في حبر سري

كانت الفنانة نوال الزغبي ضيفة حلقة اليوم لبرنامج حبر سري مع الإعلامية أسما إبراهيم، وتعددت الفقرات بين قرائة التاروت والعديد من الاسئلة الجريئة.

وسألت الإعلامية أسما الفنانة نوال الزغبي عن رأيها في: من هو الفنان العربي الذي وصل للعالمية، فكان رد نوال الزغبي:”مفيش أي مطرب عربي وصل للعالمية، العالمية كلمة كبيرة، انا غنيت في اماكن كتير بس أنا مش عالمية”.

وأردفت:”العالمية بالنسبالي لما كل البشر والأصناف والأجناس لما كل البلد تعرفك كده أبقى عالمية”.

الفنانة نوال الزغبي مع قارئة التاروت

تنبأت قارئة التاروت للفنانة نوال الزغبي بالزواج القريب، والذي سيكون خلال فترة تترواح بين 8 أايم إلى 8 أسابيع، وسألتها الفنانة نوال الزغبي هل ستوافق أم لا، فكان ردها:”هتوافقي علىه وهتحبيه وهتعيشوا حياة سعيدة وهيعوضك عن اللي فات وهو شخص بيتصرف بطريقة طفولية تصرفاته تحت ال30 سنه ولكنه أكبر من كده”.

تعجبت بشكل كبير الفنانة نوال الزغبي من قارئة التروت وبدى عليها عدم تصديقها لهذا الكلام، وقالت نوال:”ما بعتمد على الموضوع ده وباخده بمحمل التسلية بس”.

نوال الزغبى تنتقد تعليق نداء شرارة لها

وعلقت نوال الزغبى أثناء عرض تشخيص المطربة نداء شرارة لها بإحدى البرامج التلفزيونية، بأنها كدة بتقلدنى، أنا أكيد مش بغنى بالطريقة دى".

علقت الفنانة نوال الزغبي، على عودة فضل شاكر للغناء مرة أخرى بعد المشاكل السياسية التي تورط بها، قائلة :" لا أتدخل في الأمور السياسية وما حدث مع فضل شاكر حرمنا من صوته".

وأضافت نوال الزغبي في حوارها بالبرنامج:" بالنسبة لي فضل شاكر صوت مميز وخطير".

وتابعت نوال الزغبي:" الساحة الفنية بحاجة لـ أصوات مثله وانا بحب فضل شاكر وكنت أتمنى الا يدخل في مشاكل كبيرة".