/674064/أحمد-مقلد-المشروعات-التنموية-وحياة-كريمة-بوابة-مصر-لملف-إعادة-الإعمار

قال النائب احمد مقلد، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن القدرة الشاملة هي قدرة على كافة الاتجاهات من خلال فرض حالةمن الأمن والاستقرار ،لافتا إلي التطور الاقتصادي والعسكري، والتطور الاجتماعي من خلال المبادرات التنموية كمبادرة حياة كريمة، حيث أن المؤشرات الدولية تؤكد ارتفاع قدرة الدولة المصرية العسكرية.

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جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج كلام فى السياسة المذاع على شاشة اكسترا نيوز، إلي القدرة الاقتصادية التي وصلت إليها الدولة المصرية من خلال المشاريع القومية فى كافة الاتجاهات،فضلا عن توطين صناعات استراتيجية وتشغيل الايدي العاملة فى كافة المجالات، مؤكدا أن المشروعات التنموية بوابة مصر لملف اعادة الاعمار من خلال العمالة المدربة، والايدي العاملة.

وتابع مقلد، أن الحفاظ على سيناء وتنميتها عنوان من عناوين الانتصار للدولة المصرية، موضحا تفوق الدولة فيها كمعركة شاملة ،مثمنا تضحيات القوات المسلحة والشرطة والمدنيين من المصريين، مما ساهم فى امن واستقرار الدولة كمرتكز اساسي للمنطقة، الدولة المصرية منارة اعادة الاعمار.