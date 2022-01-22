«بتمني السيسي يكون رئيس لبنان».. أبرز 12 تصريح من نوال الزغبي في برنامج حبر سري

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كانت الفنانة نوال الزغبي ضيفة حلقة اليوم لبرنامج حبر سري مع الإعلامية أسما إبراهيم، ويعرض البرنامج على قناة القاهرة والناس، لتكشف العديد من الأسرار التى تخص حياتها المهنية والشخصية، وتعددت الفقرات بين قرائة التاروت والعديد من الاسئلة الجريئة.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج أبرز 12 تصريح من الفنانة نوال الزغبي في برنامج حبر سري وذلك خلال السطور القادمة.

أبرز 12 تصريح من نوال الزغبي في حبر سري

اللي بيغيروا من نجاح زوجاتهم أشبه رجال وعندوش ثقة في نفسه.

عدى عليا أشباه رجال كتير وبعرف ده شبه راجل أو لا من المقابلة التالتة.

مارسيل الزغبي هو أكتر شخص بثق فيه وهو الداعم الأساسي ليا.

والدتي ووالدي كانوا بيدعموني، بس والدتي أكتر وكل يوم بكلمها فيديو كول.

سر أختفائي الفترة الأخيرة من مهرجان الموسيقى العربية إني بكون مشغولة والمعاد مش مناسبني معظم الأوقات.

بحضر حاجة قريب في الأوبرا وهيكون في حفلة وبحب كل اللي بيسمعوني عشان كل مكان ليه جمهوره سواء حفلة أوبرا أو مارينا أو حتى كليب.

لازم يكون لشركة الإعلانات أسم عشان أوافق أعمل الإعلان ده حتى لو كانت فلوسه كتيره، عشان الفلوس بتتعوض لكن اسمي لو نزل مش هيتعوض.

التوكيل اللي عملته بحرية التصرف في كل ممتلكاتي بسبب إني كنت طيبة زيادة عن اللزوم، واللي حصلي ده سرقة ببس ده غلطي أنا واتعلمت منه.

تصريحات وزير الإعلام جورج كرداحي بالنسبالي كارثة، وبنطلب منك استقالة وكنت فاكراك أذكى من كده، وهو زيه زي أي وزير بيروح وبيجي غيره.

في تطور وازدهار في مصر مخليني حاسة إني عايشة في لندن، السيسي جدع وراجل وبتمني لبلدي رئيس زي السيسي ربنا يحفظه ويديلة طولة العمر وتحيا مصر.

بحب أديل بس مغنتلهاش ولا مرة عشان بحب الموسيقى الشرقية أكتر.

الأستاذ هاني شاكر أجدر واحد بمنصبة، وبخاف من الحسد وبخاف لايحصلي حاجة و بفضل أصلي.

نوال الزغبي في حبر سري

كانت الفنانة نوال الزغبي ضيفة حلقة اليوم لبرنامج حبر سري مع الإعلامية أسما إبراهيم، وتعددت الفقرات بين قرائة التاروت والعديد من الاسئلة الجريئة.

وسألت الإعلامية أسما الفنانة نوال الزغبي عن رأيها في: من هو الفنان العربي الذي وصل للعالمية، فكان رد نوال الزغبي:”مفيش أي مطرب عربي وصل للعالمية، العالمية كلمة كبيرة، انا غنيت في اماكن كتير بس أنا مش عالمية”.

وأردفت:”العالمية بالنسبالي لما كل البشر والأصناف والأجناس لما كل البلد تعرفك كده أبقى عالمية”.

الفنانة نوال الزغبي مع قارئة التاروت

تنبأت قارئة التاروت للفنانة نوال الزغبي بالزواج القريب، والذي سيكون خلال فترة تترواح بين 8 أايم إلى 8 أسابيع، وسألتها الفنانة نوال الزغبي هل ستوافق أم لا، فكان ردها:”هتوافقي علىه وهتحبيه وهتعيشوا حياة سعيدة وهيعوضك عن اللي فات وهو شخص بيتصرف بطريقة طفولية تصرفاته تحت ال30 سنه ولكنه أكبر من كده”.

تعجبت بشكل كبير الفنانة نوال الزغبي من قارئة التروت وبدى عليها عدم تصديقها لهذا الكلام، وقالت نوال:”ما بعتمد على الموضوع ده وباخده بمحمل التسلية بس”.