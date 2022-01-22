/674068/حارس-كوت-ديفوار-لا-أخشى-مواجهة-محمد-صلاح-ونحترم-تاريخ-مصر-في-كأس-أمم-أفريقيا

أكد بادارا علي سنجاري حارس مرمى منتخب كوت ديفوار، أن مباراة مصر في بطولة أمم أفريقيا ستكون صعبة للغاية ومن الصعب توقعها.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "الريمونتادا" "بالطبع نحترم المنتخب المصري والأهم لنا البحث عن الصعود للدور القادم والمنافسة على لقب كأس أمم أفريقيا الحالية بالكاميرون".

وزاد "نستعد بشكل جيد للقاء منتخب مصر ونحترم جميع اللاعبين، ولا أخشى أي لاعب خلال المواجهة القادمة، والأهم لنا البحث عن الفوز ونحترم تاريخ دولة كبيرة بحجم مصر في بطولة أفريقيا".

وواصل "لا أفكر في أي لاعب أو منتخب نستعد لمواجهته لأنني أعرف أننا في حال تواجدنا على أرض الملعب بشكل صحيح سنفوز على أي فريق".

رضا عبد العال: مصر هتفوز على كوت ديفوار بشرط تركيز كارلوس كيروش في التشكيل

أكد رضا عبد العال، أن مستوى منتخب مصر سوف يتغير خلال المباراة القادمة في دور الـ 16 أمام كوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا.

وأضاف خلال تصريحات عبر برنامج "رضا يقدمه سعفان" "دلوقت منتخب الجزائر عاوز منتخب مصر يجيب حقه بسبب اللي حصل في المجموعة وخروجهم من دور المجموعات، ودا كدا ضغط أكبر على منتخب مصر في المباراة القادمة".

وتابع "متأكد أن منتخب مصر هيقدم مباراة مختلفة في المواجهة القادمة أمام كوت ديفوار، ولكن الأهم أن يكون هناك تركيز من كارلوس كيروش خلال المباراة واللعب بطريقة تناسب حجم المواجهة".

وزاد "متفائل جدا أن منتخب مصر هيفوز على كوت ديفوار ولكن بشرط تواجد تشكيلة مناسبة للمباراة وهه مهمة كارلوس كيروش ودايما منتخب مصر في البطولات الكبرى بيظهر في الأدوار الحاسمة".

واختتم "منتخب مصر بيعرف يلعب الماتشات الكبيرة واللي بتكون صعبة والتاريخ يشهد على ذلك".

رضا عبد العال يدعم محمد صلاح بعد خسارة جائزة الأفضل في العالم

أكد رضا عبد العال، نجم الأهلي السابق، أن محمد صلاح تعرض للظلم في اختيارات الأفضل على مستوى العالم.

كأس أمم أفريقيا

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "رضا يقدمه سعفان" "محمد صلاح يستحق الحصول على الجائزة منذ عامين بعد الحصول على الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا".

وتابع "هناك حرب ضد محمد صلاح وغير مفهوم ما هي معايير الجائزة وذلك لأنه لم يتواجد في قائمة أفضل 11 لاعب وتواجد أيضا في قائمة الـ 3 الأفضل لعى مستوى العالم".

وواصل "هناك حسابات آخرى ومعايير مغايرة وبقول لمحمد صلاح أوعى يزعل وإذا فاز بكاس أفريقيا مع منتخب مصر سيكون مرشح بقوة للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم".