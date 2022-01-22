/674069/أشرف-قاسم-يروي-كواليس-زيارة-محمود-الخطيب

تحدث أشرف قاسم نجم الزمالك، عن كواليس زيارة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي له أمس الجمعة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "اللعيب" "محمود الخطيب أخويا الكبير وتشرفت بتواجده في منزلي، ودا أمر طبيعي بين الأصحاب والأصدقاء".

وتابع "الخطيب تحدث معي عقب صلاة الجمعة وقالي أوعي تتحرك إلا لما أجيلك وكنت سعيد بزيارته الهامة وأشكره عليها ولا توجد أي أزمات بين نجوم الأهلي والزمالك".

أشرف قاسم ومحمود الخطيب

وواصل "مش جديدة على محمود الخطيب أن يشارك في المواقف الإنسانية ولعبت مع الخطيب 4 سنوات في منتخب مصر وتشرفت باللعب معه".

واختتم "الخطيب قام بترشيح العديد من الدكاترة من خارج مصر لي من أجل التواصل معهم خلال الفترة المقبلة وأشكره للغاية".

إصابة أشرف قاسم أسطورة الزمالك بمرض عصبي يشبه حالة مؤمن زكريا.. ومرتضى منصور يعلن التكفل بعلاجه

تلقى الوسط الرياضي خبر حزين بإصابة أشرف قاسم نجم الزمالك السابق في مفصل الركبة، والتي تحتاج إلى تغيير خلال الفترة المقبلة.

وكان هذه البداية خلال الأيام الماضية بإعلان إصابة أشرف قاسم أسطورة الزمالك في الركبة والحاجة الضرورية لتغيير مفصل الركبة في أسرع وقت.

وسرعان ما حدثت تغييرات عديدة في هذا الأمر وتبين أن أشرف قاسم قد تعرض لمرض عصبي في قدمية والذي يشبه حالة مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، والذي سافر إلى الخارج حاليا من أجل تلقي العلاج.

الزمالك والأهلي

وأعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك التكفل بعلاج أشرف قاسم أسطورة نادي الزمالك وتقرر سفرة إلى الخارج من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال الفترة المقبلة.

محمود الخطيب يزور أشرف قاسم

وأكد مرتضى منصور أن نادي الزمالك يدعم أولادة وسيقف بجوار أشرف قاسم حتى يعود كما كان من قبل.

وتحدث أشرف قاسم أيضا منذ قليل خلال تصريحات تليفزيونية وأكد أنه يعاني من مرض عصبي في قدمية والذي يشبه حالة لاعب الأهلي مؤمن زكريا.

وتابع قاسم “لم أكن أنوي الحديث على هذا المرض خلال وسائل الإعلام حتى لا يعتقد أحد أنني أتاجر بمرضي”.